FÚNEBRES | 27 de Marzo de 2017

FALLECIMIENTOS

- Miguel Ángel Corrien Bustos

- Ernando Pavón (Dpto. Figueroa)

- Francisca Vertilde Palavecino

- Zaida Argentina Montes

Sepelios Participaciones

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. El Señor guardará tu partida y tu regreso desde ahora y por siempre. (Salmo 121). Natalio, Petty, Maria Eugenia, Carlota Zanoni, Enzo y Martín participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijas Cristina, Edith y demás familiares rogando oración por su eterno descanso.

CORRIEN BUSTOS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/17|. Su esposa Tita, sus hijos Olga, Paula, Mónica, Andrés, Víctor, Sandra y Tere, h.pol nietos bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Piedad, Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 tel. 4219787.

DÍAZ, BACILIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Luis José Vella, su hijo Luis Edmundo, su Sra. Ximena Álvarez, sus hijos Matías, Santiago, Josefina acompañan en este duro momento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Luisa Argañarás e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Carmen y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Elena Llaguno participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Nuny, ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Graciela Aguirre participa con dolor el fallecimiento de Carmen y ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Almacén El Juan, Griselda, Héctor, Marcela, Lucía, Hilda, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Marcelo Agüero y Rosa Conca de Agüero participan el fallecimiento de la madre de la Dra. María del Carmen Carpintero.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Rosa C. de Nellem, Salomé, Sonia y Olga Nellem participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. "Que el Señor la tenga a su lado como nosotras en nuestros corazones". Sus amigos y vecinos: Chalo Salvatierra, Lucy Julián, sus hijos Gabriela, Rodolfo, Manuel e hijos políticos Rubén, Anita, Marcela y sus nietos Ignacio, Helena, Nicolás y Lucía participan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Rubén Nacul, Gabriela Salvatierra, sus hijos Ignacio y Helena participan con dolor el fallecimiento de la querida Doña Carmen, Rogamos a Dios les dé fortaleza y resignación a toda su familia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Sus amigos de toda la vida Casilda, Victoria, Titi, Nony y Carmen Rodríguez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, por su descanso eterno y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amigos Héctor Félix Durán e Isabel Carrasco participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Francisco Pece, Nora Azar y sus hijos Federico y María Silvia, Nora y Guido, Pancho y Silvia, Gustavo y Claudia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y vecina Carmencita y acompañan a su esposo e hijas en este difícil momento.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Su amiga Rosa Gattás de Mattar y flia, acompañan con profundo dolor a su esposo Mario Carpintero y demás familiares, la irreparable pérdida de Carmencita, y elevan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Dra. Iris Bustos y personal administrativo del Juzagdo de Faltas de 1º Nominación participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas y sus hijos Florencia y Javier, participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCSE, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto a su hija Dra. Maria del Carmen Carpintero , docente de la UCSE, en esta difícil circunstancia.

LUCCA, ELVA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Acompañan a su hija Marcela y demás familiares por su fallecimiento y ruegan descanso eterno. Norma Dapello, su esposo Ing. Chejolán e hijos Alberto y Mariano.

MONTES, ZAIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/17|. Sus hijos Jorge, Sergio, María, Marta, Juan Parco, Lourdes, hi. pol. nietos y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas y sus hijos Florencia y Javier, participan con dolor su fallecimiento.

RUIZ, MARÍA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Gladys y Patrín Rodriguez e hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahim y Sra. Dra. Camila Mahmud de Brahim participan el fallecimiento de la hermana del Sr. ministro de Gobierno de la provincia Dr. Carlos Silva Neder, lo acompañan en estos difíciles momentos, junto a los demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Daniel Auat y flia. de La Cañada (Dpto. Figueroa), participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del ministro de Gobierno y Culto, Dr. Carlos Silva Neder. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

ARIAS, ÁNGEL ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/16|. Su esposa Silvia del S. Sosa Arias, hijos Adrián, Ma. de los Ángeles, Ma. Belén, Ma. Silvia.; hija política Ma. Cristina Albornoz, nietos Lionel y Constanza invitan a todos nuestros familiares y conocidos a participar de la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año y dos meses de su fallecimiento.

CARABAJAL DE BELLUOMINI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/16|. Querida madre y esposa te dormiste en los brazos del Señor. A 1 año de tu partida rogamos por el eterno descanso de tu alma. Que Dios te admita a contemplar su rostro y brille para ti la luz que no tiene fin. Tu esposo, hijos e hijas politicas. Ruegan oraciones en tu memoria e invitan a participar a familiares, amigos de la misa que se realizará en tu honor el lunes 27/3 a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

HERRERA DE CONCHA, ASCENCIÓN DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/16|. Sus hijos Ramón, Manuel y Luis Concha, su hija política Vicky, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento .

JIMÉNEZ OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/15|. Pasaron 2 años de tu partida al reino celestial. Te fuiste fisicamente, pero nunca de nuestros corazones. Tu ausencia "duele, y cómo"!!! pero nos reconforta saber que fuiste un esposo, padre y abuelo ejemplar, que nos enseñaste sobre todo, a ser personas de bien"!!! Tu esposa Sara Orfilia, hijos Blanca Margarita y Oscar Fernando, hijos politicos Isabel y Aldo, nietos Fernando, María Eugenia, Oscar Eduardo, Alvaro y Juan José, bisnieto Benjamín y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy 27/3/ a hs 20.30 en la Catedral Basílica al conmemorarse 2 años de su fallecimiento.

LUND, NOEMÍ MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/16|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposo Alfredo, sus hijos Gustavo y José María, su hija política Silvina, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ESCALADA, MARÍA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Con inmenso dolor despiden a la hija de la querida Estela: Pocho, Lila, Estela y Chicho Corvalán. Ruegan oraciones y paz para su familia.

ESCALADA, MARÍA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. María Lidia de Obligado participa con dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a Estela Maris y familia.

GONZALEZ, MARINO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. La comunidad educativa del Colegio Secundario Chaupi Pozo participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex alumno acompañando a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, FRANCISCA VERTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/17|. Su esposo Victorio Chapa, hijos Walter, Jorge, José, Luis, Ariel, Ester, Rosa, Silvana, Natalia, Yolanda, Angelica, h. pol. nietos y bisnietos part. su fallec. y que sus restos serán inhumados a las 16 hs. en el cementerio Local. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAVÓN, ERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/17|. Ningún dolor se parece a este. Su esposa Zoila Morán, sus hijos Elena, Natalia, Eliana, Viviana y Ernan, sus hijos politicos y nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos son velados en Dpto. Figueroa y serán sepultados en el cementerio Local.

PAVÓN, ERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/17|. El Señor es mi pastor nada me falta. En verdes praderas me hace descansar y a las aguas tranquilas me conduce. La comunidad educativa de la Escuela Nº 763 Presidente Arturo Illia, acompaña a la docente Elena Pavón en este momento de dolor.

Invitación a Misa

JEREZ DE MARTORELL, LILIAN DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/12|. Su esposo e hijos invitan a familiares y amigos, a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse cinco años de su partida al Reino Celestial. Rogaremos por el eterno descanso de su alma. Frías.

MARQUETTI, MANUEL SANTIAGO (Vida) (q.e.p.d.) Falleció 27/3/12|. "Vida te fuiste rodeado por ángeles, quedamos con el corazón destrozado, pero nos dejaste tu ejemplo de amor, de padre incomparable que permanecerá siempre entre nosotros. Tu esposa, hijos y nietos te amaremos y recordaremos en resto de nuestras vidas". Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs en parroquia Inmaculada Concepción. Frías.