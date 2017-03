Profesional de la salud fue víctima de un intento de secuestro virtual

Fotos INVESTIGACIÓN. Si bien la profesional no radicó la denuncia, no descartan que se investigue de oficio.

27/03/2017 -

"Ma, me secuestraron". Esas palabras fueron las que escuchó una reconocida profesional del otro lado del teléfono este fin de semana en horas de la madrugada. La llamada fue al teléfono fijo de su domicilio. Pese a la desesperación, la mujer logró comprobar que no se trataba de su hijo y se dio cuenta de que era un intento de secuestro virtual. Para alertar a otros contó lo sucedido a sus familiares y a EL LIBERAL.

El dramático episodio tuvo lugar este último fin de semana y la víctima fue una conocida profesional de la salud.

De acuerdo con el relato de la mujer, ella se encontraba en su casa viendo televisión cuando alrededor de la 1.40 sonó el teléfono fijo de su domicilio.

La llamada fue atendida en primera instancia por la empleada doméstica, la cual aparentemente ante la confusión comenzó a repetir el nombre del hijo de la dueña de casa.

Ante esa situación, la profesional tomó el teléfono y al ponerlo en su oreja escuchó: "Ma, no saben lo que me han hecho; ma, me han secuestrado, me han roto la boca, me han hecho de todo".

Cuando la angustia se comenzaba a apoderar de ella, la mujer logró razonar y le pidió que repitiera lo que esa voz le decía del otro lado de la línea. Entonces se dio cuenta que no era la de su hijo.

"Yo había leído en el diario EL LIBERAL que habían intentado realizar un secuestro exprés o telefónico. Me di cuenta que no era mi hijo, entonces corté y lo llamé al celular", explicó la profesional. Su hijo la atendió y le aseguró que se encontraba en perfectas condiciones y que estaba en un cumpleaños.

La damnificada decidió no radicar la denuncia por el incidente, pero sí alertó de la situación a sus familiares y a su círculo de amigos para que estén alertas si les pasa un hecho similar para que tomen las previsiones del caso.