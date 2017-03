Extraño robo al periodista Luis Majul: "Hay un clima cada vez más enrarecido que se vive en este país"

Fotos MOLESTIA. El periodista y conductor del programa televisivo "La Cornisa" informó de lo sucedido al Ministerio de Seguridad de la Nación.

27/03/2017 -

El periodista y productor Luis Majul sufrió un extraño robo la semana pasada: desconocidos le sacaron de adentro de su vehículo varios juegos de llaves, entre ellas, la de su casa y la de su productora, sin provocar daños.

‘Busqué por todos lados, no hay forma de que las haya extraviado. Las sacaron del auto’, relató el conductor de La Cornisa y no descartó que lo ocurrido tenga que ver con ‘un clima cada vez más enrarecido que hay en el país’.

Según relató Majul, el jueves último fue con su automóvil a la mañana temprano a radio La Red a hacer su programa y estaban las llaves; luego, al mediodía, concurrió a jugar al fútbol en una cancha ubicada en la calle Ocampo, de la Capital Federal; y, finalmente, fue a su productora Margen del Mundo, en el barrio porteño de la Chacarita, y allí se dio cuenta de que los tres juegos de llaves habían desaparecido.

‘Las llaves las separo para no perder todas las llaves juntas. En un momento en que me subí al auto percibí que las cosas que tenía en el bolsillo de la puerta del conductor estaban sobre el asiento del acompañante pero no le di importancia. Luego, me doy cuenta de que me faltaban fui a todos lados y no estaban’, recordó el periodista. Según contó Majul, del extraño episodio informó al Ministerio de Seguridad.