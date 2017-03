Coleoni, conforme con el rendimiento y resultado

Fotos PLANIFICACIÓN. El DT de Central destacó el orden táctico y estratégico de su equipo. "Fueron muy obedientes con lo que hablamos en la semana", reveló.

27/03/2017 -

El domingo pasado, Coleoni había dicho que la victoria les iba a dar más tranquilidad y el equipo podía aparecer hoy. Y el DT de Central Córdoba acertó en pleno. "Se dio más o menos lo que pensábamos después de ganarle a All Boys. Estoy conforme con el equipo porque tuvo estructura y el rival nos llegó muy poco. Creo que en el primer tiempo merecimos algún gol más por las situaciones que creamos. Estoy conforme con el rendimiento y el resultado. Lo necesitábamos", dijo.

"Sabíamos que había que jugar con los puntas bien abiertos y con los tres volantes internos que hicieron un gran partido. No hubo puntos flojos", siguió con su análisis.

Sobre los momentos de zozobra de Central, sostuvo: "Es normal que el equipo que va perdiendo tire y el otro lo sufra. A lo mejor se sintió el desgaste porque la propuesta nuestra es agresiva, de presionar todo el tiempo, y lo sintieron sobre todo los volantes".

Luego hizo hincapié en la gran labor de Becerra. "Jugó muy bien, ojalá siga en este nivel porque ayudó, fue un volante de ida y vuelta. Lo conozco de chico, aposté por él porque se que se rompe el alma todos los días", comentó. Y con la misma tónica se refirió a Miranda. "El Flaco ya sabemos lo que da, entrega todo, jugó prácticamente con le hombro jodido todo el segundo tiempo. Todos se rompen el culo toda la semana y hay que alentar a este equipo", arengó.

Sobre el presente en las dos tablas, fue cauto. "Uno se ve en el promedio mucho mejor, pero todavía seguimos pensando que hay otras cosas más importantes. Sacamos 8 puntos de 12, pasamos del puesto 19 al 8 y clasificamos a Copa Argentina. Pero no hay que marearse y seguir tranquilos, falta una rueda completa y esto no es una carrera de velocidad si no de resistencia".

Para Coleoni, fue especial enfrentar a su ex equipo "porque tenía montón de amigos al frente. No es normal que vengan todos los titulares y suplentes a saludarme, no lo vi muchas veces. Por eso era especial, me trataron bien".

El "Sapito" ya piensa en Almagro, a quien visitará el viernes a las 22: "No hay rival blando acá pero vamos a ir buscar los tres puntos. Vamos a trabajar el partido en la semana, ojalá que no haya tantos chicos golpeados, vamos a ver como estamos con las amarillas, pero iremos con confianza, con fe y mucho laburo".