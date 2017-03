El "Pitu" González espera aportarle más al equipo

27/03/2017 -

"Estuvimos tranquilos y con más solidez atrás, nosotros dependemos mucho de nuestros defensores. Ellos manteniendo el cero, nosotros vamos a generar algún gol, como pasó hoy. Generamos muchísimo y eso nos deja tranquilos, porque además ganamos", fue el análisis de Arnaldo González.

El volante aseguró que "no miramos la tabla de promedios. Nos juntamos a tomar mate y charlar del equipo, no miramos la tabla de abajo si no siempre hacia arriba".

En el plano personal, fue autocrítico. "Me siento bien, se que puedo aportarle mucho más al equipo, sobre todo de tres cuartos hacia adelante. Pero de a poquito voy levantando mi nivel, también el de los chicos y estos triunfos dan mucha positividad para lo que viene", dijo.

Y lo que viene es Almagro. "Vamos a salir a jugar el partido y hacer nuestro partido. Si generamos tanto como hoy, seguramente nos va a ir bien", cerró.