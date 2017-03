Gareca mantiene una duda para recibir a Uruguay

27/03/2017 -

El entrenador del seleccionado peruano de fútbol, el argentino Ricardo Gareca, mantiene una duda en la zaga central, en reemplazo de Christian Ramos, en el equipo que enfrentará mañana a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, en partido correspondiente a la 14ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018

El ex DT de Vélez alineó un equipo que se perfila para medirse con los "charrúas", pero aún no definió al sustituto de Ramos. En el entrenamiento de la jornada, el técnico argentino se inclinó por Miguel Araujo y no por Luis Abram como se esperaba.

Entonces, la probable formación de Perú comprenderá a Pedro Gallese; Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Araujo o Abram y Miguel Trauco; Renato Tapia, Yotún, André Carrillo y Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.