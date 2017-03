Minadevino: "Se merecía el grupo una victoria así"

27/03/2017 -

Martín Minadevino volvió a jugar algunos minutos ayer tras superar una lesión. Y hasta se dio el lujo de convertir el último gol. "Estoy contento ante todo por el funcionamiento colectivo del equipo. Creo que se merecía el grupo una victoria así, ante un rival importante de la categoría. También porque después de estar ausente por la lesión, pude volver y marcar un gol", dijo el volante antes de dejar el estadio.

"Obviamente los triunfos dan tranquilidad, pero estamos yendo de menos a más. En la medida que el equipo pueda encontrar triunfos vamos a estar más tranquilos, pero vamos por el buen camino, todavía falta mucho. Estoy contento porque hoy se hizo un partido parecido a lo que estamos buscando", agregó.

Luego, dijo: "Me tocó entrar en un encuentro con alta intensidad y así es difícil meterse en el partido rápido. Si bien ellos tenían un jugador de menos, lo fueron a buscar y te van llevando. Creo que encontramos ese gol de la tranquilidad en el momento justo".

Por último, se refirió a los promedios: "Es una realidad y no la obviamos, pero tratamos de no mirar tanto. Si bien todavía seguimos en esa zona, por los resultados que se habían dado era fundamental ganar. Pero me quedo tranquilo por la manera, el equipo dio una muestra de carácter".