Cómo luchar contra las afecciones del otoño

27/03/2017 -

Los profesionales brindan una serie de consejos para tratar de darle pelea al contagio de las enfermedades de estación. En este sentido recomiendan aspirar las alfombras con frecuencia; ventilar los ambientes de 5 a 10 minutos por día y no hacer un uso excesivo de la calefacción; cambiar los filtros de la calefacción y del acondicionador con el objetivo de evitar bombear aire con polen o ácaros; usar protectores de almohadas y colchones y sábanas a prueba de ácaros; lavar las sábanas por lo menos una vez por semana con agua caliente; evitar los peluches en las camas de los niños; dejar entrar el sol a los ambientes disminuye la humedad y elimina alérgenos; evitar que las mascotas suban a la cama; no apilar ropa mojada; no comer en la cama; renovar el colchón cada 10 años; usar extractor al cocinar; y no fumar en interiores.