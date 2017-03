Gabriel Katopodis resaltó que el peronismo "debe iniciar otro ciclo"

27/03/2017 -

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, miembro del Grupo Esmeralda, integrado por jefes comunales peronistas del conurbano bonaerense, dijo que la ex presidenta Cristina Kirchner tiene derecho a ser candidata en las próximas elecciones legislativas, pero aseguró que ‘nosotros tenemos que iniciar otro ciclo’ y señaló que el ex ministro Florencio Randazzo ‘va a ser un actor importante en la reconstrucción del peronismo’.

Katopodis dio cuenta de que ‘hay una etapa que ha terminado, que ha cerrado el peronismo y que tenemos que poder inflar otra etapa, otro proceso; me parece que la gente vota para adelante, que quiere un peronismo que le hable de futuro, y me parece que la candidatura de Cristina la pone a ella en el objeto de la campaña electoral y nosotros necesitamos que en el centro de la campaña electoral esté (el presidente Mauricio) Macri, no queremos caer en la trampa del Gobierno de discutir pasado y futuro, queremos discutir el presente’, argumentó el intendente de San Martín.