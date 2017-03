Cuáles son los trámites que se pueden realizar

27/03/2017 -

La Unidad Móvil de Documentación ya está en Santiago, y los ciudadanos podrán realizar todos los trámites en un solo días. Según informaron desde el Ministerio del Interior se podrán realizar las siguientes diligencias:

DNI para mayores: (que ya hayan hecho la actualización de 14 años): aquellos que tengan el DNI verde, cédula de la Policía Federal, Pasaporte, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento se sugiere llevar para su escaneo. Los que no tengan ninguna de esa documentación, igual pueden iniciar el trámite para obtener el nuevo DNI. El valor es $60.

Actualización de 14 años: deben presentar la partida de nacimiento (no el certificado), no es necesario que esté actualizada. Aquellos mayores de 18 años que no hayan hecho la actualización dentro del plazo máximo para dicho trámite (entre los 14 y 18 años), deberán acompañar a la partida de nacimiento, el DNI de padre o madre y abonar multa si no se presentaron antes de cumplir los 15 años. El valor es $60.

En el caso que resulte imposible acompañar DNI de los padres, tendrán que presentar una información sumaria de la que surja la identidad del tramitante, gestionada ante un Juzgado de Paz y avalada por dos testigos que manifiesten conocer al ciudadano. Menores: deberán presentarse sí o sí acompañados por madre, padre o tutor, y presentar la partida de nacimiento. El valor es $60.

Trámite de pasaporte para menores: en los casos en que los padres del menor se encuentren casados, resulta suficiente la presencia de uno solo de ellos para realizar el trámite del pasaporte del menor, y será indispensable acreditar el matrimonio de los padres, por lo cual se deberá presentar la partida de matrimonio certificada por oficial público.

Cambio de domicilio: no es necesario que acompañen ningún tipo de certificado de domicilio, se realiza al tramitar un nuevo ejemplar de DNI.

Rectificaciones: deben presentar obligatoriamente la partida de nacimiento actualizada.

Pasaporte mayores: quien requiera el pasaporte y no tenga el DNI digitalizado, deberá tramitarlo de manera obligatoria, y presentar su último DNI para realizar. El valor es de $550.