Desde hoy se puede tramitar el nuevo DNI y obtenerlo en el día, en la plaza Libertad

Fotos Desde muy temprano los santiagueños se acercaron al camión para tramitar el DNI en Plaza Libertad

-

Desde el 1 abril sólo tendrán validez los DNI tarjetas y en la provincia aún hay miles de personas que no tramitaron el cambio del ejemplar, según informaron desde el Registro Civil local. A una semana del vencimiento de los viejos documentos, el Ministerio del Interior de la Nación dispuso la llegada del camión con los puestos móviles a Santiago del Estero, y desde hoy se realizará el Operativo DNI 2017, en el que se tramitarán y entregarán los nuevos documentos en el día. El mismo está instalado frente a la plaza Libertad, sobre calle Independencia.

Estarán hasta el 5 de abril en la provincia para que los que aun no renovaron su documento puedan hacerlo de forma rápida y fácil y evitar quedar indocumentados.

"Hay muchísimos santiagueños que todavía no renovaron el DNI y el tiempo se vence. Tienen que tener en cuenta que después de este mes, no podrán realizar ningún trámite si no tienen el DNI tarjeta. Por eso los instamos a realizar el trámite lo antes posible", indicaron desde el Registro Civil de la ciudad Capital.

Según el cronograma de tareas difundido, el lunes, martes y miércoles el camión estará en la plaza Libertad; el jueves y viernes en la ciudad de La Banda; el 1 y 2 de abril en Fernández; y 3, 4 y 5 de abril en la ciudad de Pinto.

Durante estos días podrán tramitar el documento los menores y adultos, también se podrá realizar la actualización de los 14 años, el cambio de domicilio y las rectificaciones, y pasaporte.

Recordemos que por disposición del Ministerio del Interior desde 1 de abril el único DNI válido es el digital (tarjeta).

Este trámite también se puede realizar en el Registro Civil y en los otros centros de recepción, tales como en la terminal de ómnibus, en Tribunales y en el Híper Libertad.

Desde el Registro Civil informaron que la atención al público es de 8 a 16, de lunes a viernes. En tanto que la entrega de DNI se realiza de 8 a 13.

"Creemos que en esta semana las solicitudes tendrán un aumento porque es impresionante la cantidad de santiagueños que siguen con el viejo DNI. Nosotros estamos preparados para brindar atención a todos", remarcaron desde el Registro Civil.