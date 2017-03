El embarazo y los ojos

27/03/2017 -

Es posible que durante el embarazo se presenten cambios oculares como resultado de la retención de líquidos, el aumento del volumen sanguíneo, las fluctuaciones hormonales y otras alteraciones físicas que acompañan al embarazo. Estos cambios suelen ser transitorios y desaparecen después del parto o una vez terminado el período de la lactancia. En general, las alteraciones visuales no son graves y no es necesario cambiar la receta de los anteojos. No se recomienda la cirugía correctiva tipo Lasik en mujeres embarazadas o lactantes.

Señales de alerta

Las fluctuaciones hormonales pueden ser causa de una alteración ocular llamada síndrome del ojo seco. Pregúntele a su oftalmólogo cuáles gotas lubricantes le convienen y qué otros tratamientos puede utilizar sin peligro durante el embarazo. El síndrome del ojo seco causa molestia con el uso de lentes de contacto en algunas personas. Comer alimentos con alto contenido de ácidos grasos omega-3 (DHA y EFA), como por ejemplo, salmón, linaza (semillas de lino) y nueces ayuda a combatir el ojo seco, y es benéfico para la salud en general.

Existen dos complicaciones potenciales del embarazo: hipertensión y diabetes gestacional que pueden manifestarse con la presencia de una visión muy borrosa. Si éste es su caso, llame al médico de inmediato.

Cuidados para futuras mamás

Las mamás gestantes saben que sus cuerpos cambiarán de muchas formas durante el embarazo, pero pueden sorprenderse al darse cuenta que cambian también sus ojos y su visión.

Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer retiene agua y su volumen sanguíneo aumenta. Sus niveles de hormonas fluctúan y varía su presión arterial. Todos esos cambios pueden afectar los ojos y la visión. Por ejemplo, ocasionalmente la visión puede ser ligeramente borrosa por corto tiempo. Es posible que los ojos se resequen o se irriten con mayor frecuencia. Además, la retención de líquido, que hace que se hinchen los tobillos, puede cambiar la forma de la córnea, lo que afecta el grado en el que los lentes de contacto o los anteojos corrigen la visión. Muchas mujeres que tienen cambios en la visión se dan cuenta de que están ligeramente más miopes que antes del embarazo.

La mayoría de estos cambios de visión son transitorios, pero algunos pueden ser indicio de un problema de salud que requiere atención inmediata tanto para la salud de la madre como para la del bebé. Uno de los aspectos que más preocupan es la hipertensión relacionada con el embarazo, que se conoce como preeclampsia. Esta es una afección peligrosa que generalmente se manifiesta con los siguientes problemas de visión: borrosa, doble, pérdida transitoria de la visión, ver nuevas "moscas volantes" (líneas, puntos, pecas (llamadas miodesopsias) en el campo visual, ver destellos de luz, sensibilidad a la luz.

Si tiene cualquiera de estos problemas de visión durante el embarazo, consulte de inmediato a su médico.

Consejos

Reducir el ojo seco. Para aliviar el ojo seco, consulte con su médico antes de utilizar las soluciones de venta libre para el ojo seco. Algunas pueden contener químicos que podrían ser nocivos durante el embarazo. Si utiliza lentes de contacto, usarlos por períodos de tiempo más cortos podrá ayudar a aliviar el resecamiento de los ojos. Otra alternativa sería cambiar los lentes de contacto por anteojos durante el embarazo. Además, asegúrese de parpadear con frecuencia, en especial al utilizar la computadora o el teléfono inteligente.

Reducir la hinchazón. La retención de agua durante el embarazo puede hacer que se hinche la piel alrededor de los ojos. A veces esto puede afectar su visión periférica, o visión lateral. Para reducir la inflamación, intente aplicar compresas frías (como una toalla facial limpia, humedecida con agua fría) o una compresa de gel frío sobre los ojos cerrados. Salpicar agua fría en la cara también puede ayudar a reducir la retención de agua, beba mucha agua y limite el sodio y la cafeína en su dieta.

Informe a su oftalmólogo

Si tiene una cita con el oftalmólogo, no olvide informarle a su médico que está embarazada. En ciertos casos, su doctor o su doctora pueden evitar utilizar gotas oftálmicas dilatadoras u otras pruebas oftalmológicas.

Ser diabética significa que tendrá que someterse a exámenes oftalmológicos adicionales.

El embarazo puede empeorar una afección conocida como retinopatía diabética. Es algo que se presenta cuando la diabetes daña los vasos sanguíneos de la retina. Asegúrese de someterse a exámenes oftalmológicos más frecuentes durante el embarazo a fin de poder detectar cualquier cambios y tratarlos de inmediato, salvado así su visión. l