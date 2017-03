27/03/2017 -

El español Jorge Lorenzo, que concluyó undécimo, declaró tras la carrera que es uno de los pilotos que sufre la humedad. ‘Sufro en estas condiciones de humedad, no me encuentro cómodo y seguro así y cuando la pista ha comenzado a mejorar, con una temperatura más normal, y al margen del recto que he hecho y en el que perdí segundos, he rodado a un ritmo más similar al de la cabeza’, explicó.