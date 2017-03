"Me saqué un gran peso de encima"

Fotos PODIO. Viñales, en lo más alto del podio, después del gran premio de Qatar, la carrera previa a Las Termas.

El español Maverick Vinales (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Catar de MotoGP, reconoció que para él ‘la primera victoria siempre es la primera’ (Silverstone 2016), y agregó que está ‘realmente contento por este primer gran premio con mejor tiempo de entrenamientos y victoria’.

‘Me ha sorprendido Zarco, pero luego he entendido todo porque salió con neumáticos blandos y ahí había una gran diferencia; mientras que Dovizioso hizo una gran carrera porque reservó neumático hasta el final y lo hizo genial’, explicó de algunos de su rivales Vinales.

‘La verdad es que cuando llovió me puse nervioso porque lo tenía todo controlado para hacer mi ritmo y salir a carrera y dar mi ciento por ciento y cuando ha empezado a llover han cambiado las cosas y la pista no estaba igual, derrapaba y por eso en las primeras vueltas me lo he tomado con calma’.

‘Me saqué un peso de encima con la victoria, la verdad, liderando todos los test y llegando aquí con la mentalidad de ganar y, sobre todo, ya con la FP1 que me salió perfecta y con toda la presión de ‘puedes ganar, puedes ganar, puedes ganar’ al final hacerlo no es fácil y una vez lo he hecho me sentí muy contento’ cerró.