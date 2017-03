La actriz de “Orange is the new black” se casó con la guionista

27/03/2017 -

La de ellas fue una historia de película. Lauren Morelli, guionista de "Orange is the New Black", comenzó a aceptar su verdadera sexualidad escribiendo para la serie. Para serle fiel a sus sentimientos y no lastimar a su esposo, Morelli rompió esa relación y al poco tiempo se enamoró de Samira Wiley, la actriz que dio vida a Poussey en la ficción.

A fines de 2014, ambas se mostraban muy románticas en las redes y ahora oficializaron su relación. La actriz de 29 años se casó en una íntima ceremonia en Palm Springs, California, con la productora que le robó el corazón.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Wiley y Morelli compartieron una foto de su casamiento en la cual se las puede ver radiantes, luciendo hermosos vestidos blancos y mirándose totalmente enamoradas.

Rodeadas de familiares y amigos y una decoración no convencional, que incluía música pop y canciones como "This Is How We Do It" de Montell Jordan y "Baby" de Justin Bieber, las personalidades de la serie "Orange Is the New Black" celebraron a lo grande esta unión. De 13 episodios, la quinta temporada de la serie será estrenada el próximo 9 de junio por Netflix.