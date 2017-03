Noelia Marzol calentó Instagram en topless y tanga

27/03/2017 -

Tras una temporada teatral exitosa en Carlos Paz, con la obra "Los Corruptelli", Noelia Marzol disfruta de unas merecidas vacaciones en playas paradisíacas.

Dueña de un cuerpo privilegiado, la bailarina levantó la temperatura otoñal con una foto infartante en las redes sociales: "Vacaciones y sí... obvio hago lo que quiero", escribió en Instagram junto a la postal sexy que la muestra en topless y con una diminuta tanga roja.

Desde que se impuso en los medios como la secretaria de Marley, esta muchacha da que hablar y va afianzando en su carrera. Trabajó con Antonio Gasalla, pasó por "Bailando por un sueño", y también por "Polémica en el Bar"

Soltera y sin apuro, la rubia no deja de provocar, mientras sigue abriéndose paso en la actuación, el perfil que quiere cultivar. "Obviamente, quiero tener hijos. No sé si casarme, pero sí tener mi familia y, en algún momento, relajarme. Lo artístico no lo dejaría ni loca. Mi pareja tiene que ser alguien que me acepte así, tal cual soy. Llegará cuando tenga que llegar. Igual, ya cumplí treinta años, me estoy desesperando un poco", comentó hace poco en una entrevista.