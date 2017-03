Motociclista lesionado tras llevarse puesto una puerta de un auto

Hoy 09:24 -

El accidente se produjo cerca de las 8.30 de este lunes sobre calle Plata a metros de Pellegrini, cuando un joven motociclista no se percató de que un automovilista estacionado en doble fila abrió la puerta e impactó contra él.

Según fuentes policiales, por suerte no ocurrió una tragedia, ya que el motociclista realizó una maniobra para no chocar la puerta y al no poder, el motovehiculo impactó de lleno contra un poste del tendido eléctrico.

Por suerte el motociclista que llevaba casco protector no sufrió lesiones de gravedad, pero igual fue trasladado al hospital Regional para recibir una mejor atención.