Habló la mamá de la nena asesinada: "Tenía a una bestia en mi casa"

Hoy 18:01 -

La madre de Florencia Di Marco, la niña de 12 años que fue salvajemente violada y estrangulada en San Luis, realizó durísimas declaraciones en relación a su pareja, el único detenido por el crimen.

"No puedo creer que tenía a un loco, a una bestia en mi casa. Una noche tuve que comprar una pizza y mientras comíamos, de repente, empezamos tener mareos, mis hijos se caían cuando se levantaban de la silla, yo también, embarazada, y Florencia también. Al despertar, me dijo 'mami tuve un sueño feo, soñé que un hombre me ahorcaba'", expresó la mujer.

La madrugada del miércoles último, el día que desapareció la nena, el individuo la llamó a la clínica para preguntarle si no quería que le llevara ropa, ya que ella se hallaba internada por haber dado a luz.

"Para mí fue en ese momento que le quitó la vida, obviamente", relató Carina. Y cerró: "Voy a poner un abogado para mi hija, para que ese monstruo se hunda, que termine donde está y nunca salga".