CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Marzo de 2017
A LAS 16.30 FÚTBOL ELIMINATORIAS. BOLIVIA - ARGENTINA
Por El Liberal
Hoy 20:07 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 FÚTBOL ELIMINATORIAS. BOLIVIA - ARGENTINA
19.00 EL REGRESO DE LUCAS
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 TOMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.45 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
16.30 ELIMINATORIAS RUSIA 2018
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
21.00 7 VUELOS
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA VS. FERRO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 TELÓN ABIERTO
14.00 NOTICIERO 7 ‘1RA EDICION’
15.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES DEL SUD VS. QUIMSA (FEM)
16.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL 17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 MÚSICA INTERIOR
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 PASIÓN POR EL TURF
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. PEÑAROL - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. PEÑAROL (R)
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.34 EL PROFESOR CHIFLADO II
09.39 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
11.36 UNA CASA PATAS ARRIBA
13.27 NO ME QUITES A MI NOVIO
15.46 LA DAMA DE NEGRO
17.40 PREMONICIONES
19.35 PARKER
22.00 COSMÓPOLIS
TCM
08.00 ESTE ES ELVIS
09.50 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
11.40 LA PANTERA ROSA
12.00 EL ÚLTIMO TREN DE GUN HILL
13.50 ALTA FIDELIDAD
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 PINK FLOYD. THE WALL
21.55 LA PANTERA ROSA
23.25 EL RESPLANDOR
TNT
07.23 EL CABALLERO DON LATÓN
08.58 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
10.39 TRANSFORMERS
13.21 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
16.09 LOS ROMPEBODAS
18.22 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
20.12 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 EL LLANERO SOLITARIO
01.50 HUGO CHÁVEZ
SPACE
07.59 EL FANÁTICO
09.53 EL RESCATE
11.51 JUEGO DE PATRIOTAS
13.45 HALO 4. FORWARD UNTO DAWN
15.07 SUPERMAN REGRESA
17.39 HULK
19.53 IRON MAN 3
22.00 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
23.50 HOGAR DULCE INFIERNO
CINECANAL
09.00 HOTEL PARA PERROS
11.10 EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO
13.10 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
15.25 AMOR CIEGO
17.30 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA
19.35 WALL STREET 2. EL DINERO NUNCA DUERME
22.00 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
23.45 EL NIÑO 44
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 WTA MIAMI OPEN
16.00 OLAS SALVAJES
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
20.30 WTA MIAMI OPEN
22.00 HOW TO GET AWAY WITH MURDER
23.00 HOW TO GET AWAY WITH MURDER
A DÓNDE IR
PLAZA DE LOS ÁRABES
(PASEO ALVEAR)
+JUEVES 30, A LAS 20.30, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, QUIEN HOMENAJEARÁ A SU ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 31, SEGUNDA EDICIÓN DE LA GRAN FIESTA POPULAR “LOS CANTARES”, CON MARCELO VÉLIZ Y EL QUINTETITO, GRUPO FUGA, LA BANDA DEL ÁNGEL (TRIBUTO A GARY), LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, JOVITA SUBIRE, ACADEMIA DE DANZAS “POTROS DEL TIEMPO”, DE LA PROFESORA CLAUDIA ZABALZA, Y EL TALLER DE ARTE POPULAR (DÉBORA MORALES, FACUNDO AGUIRRE, MARY SANDOVAL Y ALE ARANDA)
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)
+SÁBADO 1 DE ABRIL, FIESTA RETRO, A PARTIR DE LAS 23. SHOW DANCER DE DANIEL MAIDANA Y NATALIA FAJARDO.
CINES
SUNSTAR
KONG: LA ISLA CALAVERA (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY Y MAÑANA -17:00 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY Y MAÑANA -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
CASI LEYENDAS (2D):
COMEDIA (+13años)
HOY Y MAÑANA -22:00 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (3D):
ROMANCE, DRAMA (ATP)
HOY Y MAÑANA - 17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY Y MAÑANA -22:50 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY Y MAÑANA-17:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN
HOY Y MAÑANA- 20:00 (cast) 22:30 (Subt)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY Y MAÑANA- 19:30 (Subt)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LOGAN 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D ESTRENO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50