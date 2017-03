FÚNEBRES | 28 de Marzo de 2017

Hoy 22:22 - FALLECIMIENTOS





- Pedro Estefano Fuentes

- Amanda Angélica Gómez (Bs. As.)

- Ángel Alberto Vélez

- Esther Consolación Kurán de Domínguez

- Marcial Leopoldo Padilla

- Dolores del Carmen Rojo (Frías)

Sepelios Participaciones

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Directivos, Personal Docente, Administrativo y de Maestranza del Colegio del Centenario participan con profundo pesar, el fallecimiento de la madre de la Prof. Berta Galván y ruegan una oración en su memoria.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. " Queridos, no lloren. Yo soy al Señor, Muero, pero mi amor no muere. Los amaré en el Cielo como los he amado en la Tierra. No se dejen abatir por la pena. ¡No miren la vida que acabo sino la vida que comienzo!. Solo les pido que me recuerden ante el Altar del Señor". Elsa Galván y flia, acompañan en su dolor a sus hijos Fátima, Omar, Cristina, Edith, a sus nietos y bisnietos y ruegan orar en su memoria.

CORVALÁN, PORFIDIO ANTOLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Sus vecinos y amigos Carlos y Anita Morellini, Fernando y Tere Morellini y María Gabriela Morellini participan su fallecimiento.

CORVALÁN, PORFIDIO ANTOLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Sus amigos Alfredo Juri flia.; Álvaro Juri y flia.; Eugenia Juri de Abalos y flia.; Mariano Juri y señora participan su fallecimiento.

CORVALÁN, PORFIDIO ANTOLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Hugo y Marcelo Velarde, Dante Beltran, Jorge Leguizamon, Pablo Pernigotti, Ruben Ramírez y Gustavo Ruiz participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su esposa Silvia, sus hijos Blanca, Miguel, Norma, Pedro, Sivia y Diego y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9:30 en el cementerio La Piedad. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. CPN Rosa Tórtola, Sara Santillán, Yedidia Castillo, Agostina Cabañas, Marcial Salcedo, Silvia Simón, Roxana Hernández y Rainerio Copello participan el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes y elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Lelio Manzanarez participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga y correligionaria Norma Fuentes. Eleva oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Movimiento "Los del Parque" participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la correligionaria y amiga Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Luis Tévez e hijos acompañan a la Ing. Norma Fuentes en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ing. José Guido Gigli y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes. Rogamos una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Lorena Cárdenas y su hijo Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Ministra del Agua, Ing. Norma Fuentes. Ruegan una oración a su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Sr. Walter Campos, participa con dolor el fallecimiento del Sr. Padre de la Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Sra. Liliana Taboada y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Ministra de Agua, Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Dr. Santos Daniel Cuba, su esposa Rita Elizabeth Rios, sus hijos Delfina y Facundo participan el fallecimiento del Sr. padre de la Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Daniel Canllo y flia. acompañan con dolor el fallecimiento del papá de la Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Lic. Sergio Rubén Zaltz participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Ministra del Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes. Ruega una oración a su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. El director de la Dirección Provincial de Aviación Civil, Jorge Ricardo Azar participa con dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El Equipo de Trabajo del Instituto de Hidrobiología "Ing. Néstor René Ledesma", Lic. Sergio Zaltz, Lic. Enrique Milanesi, Ing. Ramiro Blanco, Lic. Maximiliano Barros, Lic. Andrea Juárez, Prof. Carmen Lobo, Fernando Díaz y Javier Ybarra participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Ministra de Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones a su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Quique Milanesi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes. Elevan oraciones a su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Roque Bairos participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. El personal de la dirección Gral. de articulación Institucional participa con dolor el fallecimiento del padre de Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Mario Ayuch, sus hijos Mario Jorge, Dr. Daniel Alberto, Guillermo, Raúl y Maximiliano Ayuch participan su fallecimiento, lamentan su irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". José Daniel Kobylanski y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Personal de despacho y mesa de entrada; Walter Campos, Veronica Rojas, Roxana sosa, Nadia Luna, Miriam Argibay, Jordán Urquiza y Ariel Fernández participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Ing. Ibáñez, Raul Pereyra, Cont. Magalí Ungaretti, Andrea Prina, Ing. Morandini participan con dolor el fallecimiento del papa de la Ing. Norma Fuentes y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a olas 9,30 en el cementerio La Piedad.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Martha Tarchini y Mauro Kalinski participan con dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. José Tarchini y flia participa con dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Director, Personal Profesional, Técnico, Administrativo y Obrero de la DIOSSE participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra Ministra del Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Los Subsecretarios de Jefatura de Gabinete: CPN. Olga Povedano, CPN. Jorge Murad, y Dr. Carlos Mayuli, participan con dolor su fallecimiento.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Asociacion de Productores Agropecuarios Sistema Río Dulce, participan dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Cecilia López Pasquali, junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda acompañan con mucho cariño a Norma y familia ante tan dolorosa pérdida. Orando por su descanso en paz.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Silvia Simón participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Teté Bravo, Graciela Bravo y Mónica Bravo, participan y acompañan a sus hijos Norma y Pablo Fuentes en este dificil momento.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Tito Sarquiz y Sra Mabel Herrera, sus hijos Jose Sarquiz y Viviana Sarquiz participan de su fallecimiento.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. El Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Ing. José Manuel Salgado, el Vicedecano Dr. José Maidana, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Ministra del Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Miguel Sarquiz y Cristina Hadla participan de su fallecimiento.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Ing. José Manuel Salgado y familia participan con profundo dolor el fallecimiento padre de la Sra. Ministra del Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. MIJOVI SRL participa de su fallecimiento.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Dr. Benjamín Arce, su esposa María Eugenia Zain Boix e hijas participan el fallecimiento con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Los miembros de la Subsecretaria de Medio Ambiente de la Provincia, Carlos Salmoirahi, Isabel Brandan, Benjamín Arce, María Elena Jorge, Natalia Aguilar, Graciela Coronel, Francisco Cancino, Jorge Prieto Villa Roya, Gladys Soria y Norma Cancino participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. La Comisión Directiva de APAZ IV participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de la Sra. Ministra del Agua y Medio Ambiente, Ingeniera Norma Fuentes y elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El intendente de Frías Luis Sergio Lecuona y funcionarios de su gabinete participan su fallecimiento.

GEREZ, BEATRIZ ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su esposo Simeón Sosa, sus hijos Milagros, Yesica, Alejandro, Belén, Guillermo, sus hermanas y demás fliares, sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs. en el cementerio Local. COBERTURA HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

KURAN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ada Roldan de Pons, sus hijos Ada y Alanado (a) Pons, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Libia y nieta Rosarito en este difícil momento.

KURÁN DE DOMINGUEZ, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Sus hijos Hugo, Elena y Livia Dominguez y sus respectivas flias, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Casa de duelo P.L.Gallo 330. Sala velat. Nº 2. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su hijo Hugo Dominguez, su esposa Monica Tauil, sus nietos José Alejandro, Juan Pablo y Maria Laura, sus bisnietos Franco, Enzo, Malena y Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Elevamos oraciones en su querida memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su hija Livia, su nieta Rosario y Samir y su hija en el afecto Roxana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su hermana Marta Kuran, su cuñado Horacio Camaño, sus sobrinos Horacio, Marcelo, Erika, Karina y José Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

KURAN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ada Pons, Juan Carlos, Paula, Marcos y Lucas Perin, participan el fallecimiento de la madree de su amiga Livia.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Su amiga de toda la vida Anita García de Khairallah y su esposo Luis Enrique Khairallah, acompañan con inmenso dolor a su esposo Mario y a sus hijas Chelita, Cristina y Nuni, por tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria y por la resignación de toda su familia.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Luis Eduardo Jimenez, Maria del Valle Abalos y familia, acompañan a su hija Nuny y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Felix Carol, Maria Teresa Habra y familia, acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y Amalia Echegaray participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Nuny y familia con sus oraciones y especial afecto en este momento de dolor.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Señor ya esta ante ti, recíbela en tus brazos". Enrique Escalada, su esposa Eumelia Argañaras, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Dr. Hugo Ricardo Catella y secretarios del Tribunal de Faltas - Juzgado de 2º Nominación participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Ernesto Richard, Maria Mercedes Ayud participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Familia Mattar de Brea Pozo, participa su fallecimiento y acompaña a su hija Chela de Atia y flia. en este momento de dolor.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Aurora Ruiz participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Chela ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. "He aquí, la preferida de mi corazón". Is. 42,1. Sus amigos: Alberto Pablo Paradelo, su esposa Mirtha Regina Ortíz de Paradelo, sus hijos Marcela y Walter, Patricia y Carolina y Luis, despiden a Carmencita con inmenso cariño. Acompañan a su familia, en estos momentos de dolor y tristeza. Ruegan oraciones pro su regreso al Padre Celestial.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Willi Ávido, María José Filippa, sus hijos Augusto y Virginia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Dra. Silvina Volta, Lautaro Peralta Galván y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Germán Avido, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Williams Avido y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Karina y elevan una oración en su memoria.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Querido esposo y padre. Su esposa Silvia, sus hijos Norma, Pedro, Susi y Diego, hijos políticos Enrique, Alicia y Silvia, nietos Luisi, Facu y Lauti participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su esposa Norma, sus hijos Eduardo, Norma, Esteban, su hija política, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su hija Norma Padilla, su nieto Nahuel Padilla, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumado hoy a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su hijo Eduardo Padilla, su esposa Pelu Padilla, sus nietas María José, Silvia, Eugenia, Florencia y Celeste Padilla, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su hermana Rosita Padilla de Carrizo, sus hijas María Mercedes, Rosa Cristina, Mirta Isabel y María de los Angeles Carrizo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Sus hermanos Rosita Padilla de Carrizo, Eduardo Enrique, Alberto (Polo) y Germán Padilla, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido hermano. Elevamos oraciones en su memoria.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Su nieta Maria José, su nieto político Rodolfo y bisnietos Donatella y Vittorio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Sus sobrinos Teté, Graciela, Raúl y Monica Bravo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones en su querida memoria.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Noemí Lobo de Pereyra e hijos participan el fallecimiento del papá de su gran amigo Esteban. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Clara I. Ruiz de Sterling, sus hijos Marta Isabel, Sergio Humberto, Orlando Andres y nieto Sergio Augusto Sterling, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Azucena, Mercedes y Javier, participan el fallecimiento del papa de Esteban, Ruegan oraciones en su memoria. sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Que el Señor lo tenga a su lado y lo cubra con su divino manto y le dé la paz eterna". Sus amigos de toda la vida. Elva Rosa Cisterna, sus hijos José, Pedro, René y sus respectivas flias, participan el fallecimiento de su querido tío Chichí.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Washington Edgardo Palumbo, Rosa Cristina Carrizo y Augusto Valentin Palumbo participan el fallecimiento de su tío Marcial. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza: Cuerpo General de Delegados y Subcomisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del Socio. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Sara B. Navarrete de Hounau, participa con mucha tristeza la partida definitiva de una amiga muy querida, con las cual en vida de nuestros esposos, pasamos momentos muy gratos. Aunque la vida nos llevó por distintos caminos, esos recueros siguen vivos en el afecto. Junto a su hijo Eduardo Augusto acompañan cariñosamente a sus hijos, Dr. Guillermo y Carlos en circunstancias dolorosas por tan sensible pérdida. Ruegan a Dios por el descanso eterno de su mamá y una pronta resignación cristiana para ellos.

RUIZ, MARÍA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. La comunidad Educativa del Jardín de Infantes Municipal Nº 1 Blanca Nieves participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera Pochi. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, GENOVEVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su esposo Eduardo, sus hijos Marcelo, Marcela, Daniela Rodriguez, sus nietos Exequiel, Nicolás, Gonzalo, Benjamín, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. El personal del Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams participa su fallecimiento y envía sus condolencias al Sr. Vicegobernador de la provincia junto a toda la familia Silva Neder.

VELEZ, ÁNGEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Sus amigos Nestor, Silvia, Anita, Carlosy demás familiares y vecnos participan su fallecimiento,sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Onc. SEPELIO SANTIAGO.





Invitación a Misa

JIMÉNEZ, VILMA TERESA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/3/17|. Mi querida Piri, fuiste para mi, mi segunda madre, te quiero mucho, te llevaré en mi corazón. Descansa en paz, brille para Ti la luz que no tiene fin. Tu hija del corazón Nancy y César, sus hijos Julito, Leandro y Matias, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GARCÍA, BELLA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. La comunidad educativa de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 25 participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del docente Sebastián Pereyra y eleva oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GÓMEZ, AMANDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17 en Buenos Aires|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Sus hermanos Cacho, Raúl, Rosa, Walter, Irma, José y Ramón Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, OCTAVIA RAMONA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Director, Personal Profesional, Técnico, Administrativo y Obrero de la DIOSSE acompaña con pesar a la compañera de tareas Sr. Marina Rodini de Magalotti por el fallecimiento de su madre política.

LIENDO, VÍCTOR ADOLFO DR. (q.e.p.d) Falleció el 12/3/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado, Dr. Liendo, Víctor Adolfo. Ruegan oraciones en su memoria.

LIENDO, VÍCTOR ADOLFO DR. (q.e.p.d) Falleció el 12/3/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega, Dr. Liendo Víctor Adolfo.Ruega oraciones en su memoria.

ROJO, DOLORES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/17|. Su compañero Justiniano, sus hijos David, Mary, Julio y Ramón, hijos políticos Marina, Sergio, Blanca, Zulma, sus hijos Rubén y Alberto, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.