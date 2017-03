Carlos "Tato" Acuña destacó el trabajo de su equipo

Fotos CONFORME El DT Carlos Acuña reconoce que Estudiantes sacó una buena ventaja, pero aseguró que la serie ante La Costanera sigue abierta

El día después de la gran victoria obtenida en calidad de visitante frente a La Costanera de Las Termas de Río Hondo, por el partido de ida de la segunda fase del Torneo Federal C, el entrenador de Estudiantes de Huaico Hondo, Carlos Acuña, se mostró contento, pero no confiado considerando que la serie aún no se cerró.

"Estoy con la sensación de haber conseguido un paso muy importante. Siempre jugar de visitantes, ganar y mantener el arco en cero es fundamental. Nos encontramos con un equipo veloz, rápido y conocedor del campo de juego. Nosotros hemos tenido que basarnos en tres conceptos para traernos la victoria, que fueron el orden, la concentración y la actitud", explicó el "Tato" a la prensa.

"Teniendo eso, se logra lo planificado en la semana ante un rival duro, que va al frente en una cancha que son de dimensiones cortas y los pelotazos te la ponen en tu área. Estuvimos firmes, manejamos bien la pelota por momentos en el mediocampo. Los jugadores con jerarquía que debían responder, lo hicieron y los dos delanteros convirtieron", completó.

"El trabajo de todos fue estupendo. Eso me deja contento y nos da la tranquilidad de haber hecho bien las cosas pero sabemos que esto no se definió aun", sentenció el ex técnico de Comercio, Güemes, Vélez y Sarmiento entre otros clubes.