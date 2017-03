Quieren que los candidatos presenten declaración jurada

Fotos OBJETO. No es un control económico, sino procesal, para que declaren causas pendientes por delitos de corrupción.

28/03/2017 -

El próximo 24 de junio será el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias de cara a las Paso. Y si avanza en el Congreso un proyecto que impulsa el oficialismo, además de los requisitos habituales, los postulantes deberán presentar una declaración jurada de los procesos judiciales pendientes en los que sean parte por delitos contra la administración pública.

El texto de la norma, que presentó la diputada nacional por Unión PRO Silvina Lospennato a fines del año pasado, advierte que cada candidato debe hacer pública su situación judicial e indicar también juzgados intervinientes, identificación del expediente, partes y estado procesal de la causa.

‘La finalidad de la modificación propuesta es bifronte: por un lado, persigue aumentar la información con la que cuentan los votantes de cara a la alta y delicada tarea de ejercer su derecho al sufragio; y, por otro, dotar al sistema de mayor transparencia, a través del sinceramiento de la situación procesal de todos aquellos que deseen ocupar una magistratura nacional’, señaló la diputada en los argumentos del proyecto.

La iniciativa se discutirá en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja durante esta semana.

‘La idea es darle discusión, junto a los proyectos para eliminar la Ley de Fueros, son temas electorales, tiene la firma de muchos diputados de interbloque, y esperamos que se pueda aplicar en las elecciones legislativas’, confió uno de los dirigentes del PRO.

Se trata de una modificación de la Ley 19945, del Código Nacional Electoral. De manera puntual, la incorporación de un párrafo al artículo 60 bis en el cual se establezca el nuevo requisito, una suerte de prontuario de causas judiciales.

Esta obligación, de acuerdo con lo que se menciona en el texto del proyecto, no implica ‘prohibición alguna ni, por lo tanto, de juzgamiento del candidato con juicios en trámite’. Tampoco afectaría el derecho a la intimidad de los candidatos al considerar que ‘toda vez que la información requerida no constituye un dato sensible en los términos del artículo 2 de la ley 25.326 de protección de los datos personales’.