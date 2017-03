Claudia Tallantes negó conocer a Estela López y la relación con su ex

Fotos PRESENCIA. Durante el testimonio de Tallantes, la querella estuvo presente; luego la mujer regresó a su provincia.

28/03/2017 -

Después de varias postergaciones, Claudia Tallantes, la ex esposa de Enrique Gini, prestó declaración testimonial ante la jueza Rosa Falco en el marco de la investigación por el crimen de Estela López de Auad.

La mujer aseguró que no conocía a la empresaria, que desconocía por completo la relación amorosa que mantenía su ex con la víctima y que nunca tuvo contacto alguno con ella. Estela López fue asesinada el 23 de diciembre del 2015. Hasta agosto del 2016, la causa estuvo en manos del ex juez del Crimen Miguel Moreno. Ante él, Claudia Tallantes había prestado testimonio, ya que su ex marido -Gini- había pasado la noche anterior al crimen con la víctima y se retiró de la vivienda esa mañana, incluso había dejado un bolso personal en el inmueble.

Tallantes había negado en esa oportunidad conocer a la víctima. Tras la renuncia de Moreno, la jueza Rosa Falco se hizo cargo de la investigación y desde entonces en varias oportunidades había citado a la ex esposa del vendedor de camiones tucumano, pero no se había podido concretar el nuevo testimonio.

Finalmente, ayer después de las 19, Claudia Tallantes llegó a Tribunales con su abogado, Dr. Eugenio Chavarría, y por más de una hora respondió a los interrogantes de la jueza.

De acuerdo con las fuentes, Tallantes volvió a ser contundente. Aseguró que no conocía a Estela López, manifestó que ignoraba que su ex marido mantenía alguna relación con la víctima y que nunca tuvo comunicación o contacto alguno con ella.

Relató dónde se encontraba el día del hecho, luego cómo y cuándo se enteró, evacuando algunas dudas que tenía la magistrada.

Concluida la medida, la mujer se retiró del Palacio de Tribunales y junto con sus allegados, emprendió su regreso a la vecina provincia de Tucumán.

Pericias

Tras las muestras recogidas en el automóvil del policía Pablo Carrasco, efectivos de Criminalística remitirán los elementos para que sean analizados por el personal del Laboratorio de Genética Forense, medida que se concretaría en las próximas horas.