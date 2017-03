"Estamos en una situación inmejorable"

Fotos EXPERIENCIA. Juan Manuel Leguizamón dio una charla en el Cyac y recibió obsequios del contador Atilio Chara, titular de la entidad.

Viene poco y cuando lo hace, trata de estar en todas partes. Juan Manuel Leguizamón, aprovechó los pocos días de descanso y se vino a Santiago del Estero. El referente de Los Pumas y Jaguares, dio una charla anoche en la sede del Cyac -que preside el CPN Atlio Chara- y en diálogo con EL LIBERAL, dijo que el rugby argentino está hoy en una situación de privilegio.

"Siempre es un placer venir a Santiago. Últimamente no se puede demasiado por los compromisos que tenemos, no puedo venir tan seguido, pero aprovecho el poco tiempo que tengo para hacer de todo. Trato de estar en todas partes, porque hay muchos amigos y familias con quien compartir momentos y me gusta asistir a este tipo de eventos para compartir experiencias", señaló.

"Hace una semana que estoy entrenando con todo el equipo y por suerte la lesión quedó atrás. Ahora ya pensando en lo que viene, esperando volver a jugar. Este es un año con muchos compromisos, pero muy lindo. El rugby argentino está en una situación inmejorable. No queda otra cosa que disfrutar", aseveró el "Negro".

A su vez, Leguizamón elogió a Lezana e Isa. "Los chicos vienen jugando muy bien. ‘Tomy’ (Lezana) está teniendo un rendimiento muy bueno, al igual que otros chicos del equipo. Es realmente para destacar. Es muy lindo haber empezado así el torneo, con varios triunfos. Esperemos seguir por esta senda y con esta misma dinámica, con victorias y por sobre todo, buenos rendimientos.

Facu (Isa) estaba muy contento con lo que le está tocando vivir y me pone feliz. Justo le toca jugar en mi ex club en Francia así que estamos mucho en contacto. Me pone muy contento lo que le está pasando", manifestó.

"Mi idea es poder estar en los partidos de la gira que se viene por Sudáfrica. Vengo de una lesión que me llevó un mes y medio. Me juega en contra eso, pero quiero estar preparando para cuando llegue la oportunidad". Leguizamón podría estar en la gira.