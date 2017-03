El pozo de Bingos del Sol se fue para el Bº Ciudad del Niño

Fotos PREMIO. Alicia Navarro se mostró muy feliz y agradeció a Bingos del Sol por el pozo acumulado.

28/03/2017 -

Bingos del Sol volvió a premiar a un santiagueño y, esta vez, la suerte estuvo del lado de Alicia Estela Navarro, una vecina del barrio Ciudad del Niño de la ciudad Capital, quien se llevó el pozo acumulado de $130.711.

La afortunada ganadora recibió su premio ayer, en la casa central de Bingos del Sol. Según indicaron desde la casa de juegos, Alicia obtuvo la importante cantidad de dinero al acertar los números con el cartón color borravino Nº3279, en la serie 370, en la jugada Nº 47, y la bolilla Nº 90, de la extracción Nº40.

El pozo acumulado se fue la madrugada del lunes, cuando la compañera de mesa de Alicia le avisó que había ganado. Feliz con su premio, esta santiagueña, que se desempeña como empleada administrativa de la Nación, expresó su satisfacción y agradeció a Bingos del Sol por el dinero ganado.

"Estoy muy contenta por este premio. Yo no me terminé de darme cuenta de que había ganado, cuando mi amiga me gritó y me dijo que yo era la ganadora del pozo. La verdad que estoy muy feliz por este premio, que viene en un momento muy importante, porque quiero ayudar a mi hermana que está pasando por un momento complicado de salud", dijo Alicia emocionada a EL LIBERAL.

Además contó que es la primera vez que obtiene un premio importante, y por eso pensó con invertirlo junto con la familia.