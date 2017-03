No le pone plazos a su retiro

Fotos DESPLIEGUE. Zapata aporta su calidad en el mediocampo.

A sus 37 años y con una trayectoria de 18 años como futbolista profesional, Martín Zapata reconoce que su carrera está llegando al final, pero que aún no se pone plazos.

"Uno sabe que está llegando al final de su carrera. No me pongo plazos, pero cada semestre me lo voy a plantear y quiero tomar la mejor decisión", aseguró el futbolista.

"No es algo fácil dar un paso al costado y dejar, pero entiendo que es parte de mi vida y que en algún momento la tengo que tomar y decidir", completó.

"Pero hoy estoy feliz y contento, por haber vuelto al equipo titular. Además de sentirme útil al equipo y siempre tratando de dar lo mejor para seguir sirviendo y de disfrutar de esta profesión, finalizó el jugador que vistió las camisetas de Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Argentinos Juniors, Independiente, Instituto de Córdoba, All Boys y Chacarita, entre otros.