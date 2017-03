Fotos VIGENTE. Martín Zapata recuperó la titularidad y volvió a convertirse en uno nombre clave para el equipo. Su despliegue y claridad en la distribución de la pelota son fundamentales en el juego.

28/03/2017 -

Desde el reincio del Torneo de la Primera B Nacional y de la asunción de Gustavo Coleoni en la conducción técnica de Central Córdoba, el equipo sumó 8 puntos de 12 posibles y donde el pasado domingo doblegó a Ferro Carril Oeste por 4 a 1, situación a la que experimentado mediocampista Martín Zapata calificó de buena, pero apostó a potenciarla y seguir mejorando.

"Es dentro de todo un comienzo aceptable, con el que no nos podemos conformar pero es bueno. Hay que seguir potenciando ese buen inicio, pensando siempre en progresar. Lo que viene es igual o más difícil", explicó Martín Zapata en una charla en exclusiva para EL LIBERAL.

El volante aseguró que aún se lamenta no haber podido ganar el duelo ante Flandria, pero que reconoció que se sumaron puntos importantes.

"De antemano, sabiendo que teníamos tres partidos de local, hablando en confianza decíamos que si uno quería pensar en un pronóstico era el de sacar mínimamente 7 puntos de los 9 que estaban en juego. Lo ideal, y para lo que trabajamos era para ganarlos a todos, pero haber sumando esos puntos y haber empatado ante el puntero, en condición de visitante, también es bueno", expresó el ex Unión de Santa Fe.

Luego, Zapata se mostró conforme por el funcionamiento en la gran victoria ante el prestigioso "Verde" de Caballito.

"Le ganamos a un equipo difícil, complicado, que tiene aspiraciones de ascender y que tiene buenos jugadores con mucha experiencia y de nivel. Nosotros pudimos hacer bien nuestro trabajo para ganar un partido difícil al que lo planteamos bien. Ganarlo de la manera que lo hicimos nos da confianza que no es fácil lograrla en un torneo muy parejo".

Sin comparaciones

El cambio de entrenador, parece haberlo hecho bien al "Ferro", que en cuatro partidos se encuentra invicto, pero Zapara se niega a comparar los estilos de Coleoni con los de Marcelo Fuentes (entrenador saliente), pero aseguró que "encontraron el funcionamiento".

"No me gustan las comparaciones. Si las hago son personales y me las guardo. La realidad es que por suerte nos pudimos encontrar el funcionamiento que Gustavo pretende. Sabemos que podemos seguir mejorando como equipo. Hay cosas por corregir y otras por potenciar", aseguró el "Chapa".

Por último, Zapata compartió la alegría con los compañeros que se reencontraron con el gol.

"Es bueno que le haya tocado convertir a ‘Chucho’ (Leandro Becerra), a ‘Leo’ (Leonardo Sequiera) y al ‘Flaco’ (Osvaldo Miranda). Quizás Leo y el Flaco necesitan más del gol porque son delanteros", comentó.

"Después, todos estamos para ayudar desde nuestro lugar. Uno lo ve al Flaco correr y meter como lo hace uno en el mediocampo y él muchas veces termina con un despliegue mayor al del resto, eso es algo que es destacable", cerró la charla el ex Independiente de Avellenada.