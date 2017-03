Desde el sábado entrará en vigencia nuevo precio del gas

28/03/2017 -

El Ministerio de Energía ultima los detalles de los nuevos cuadros tarifarios para el suministro de gas natural por redes que regirán parcialmente desde el 1 de abril y que tendrán dos ajustes adicionales en noviembre y en abril de 2018.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) activará las nuevas tarifas mediante resoluciones que serían publicadas el viernes en el Boletín Oficial, con nuevos precios para el gas en punto de origen (PIST), y para la distribución y transporte del fluido.

El precio PIST rondará 10% en dólares, de U$S3,42 a U$S3,77 por millón de BTU. En cuanto a los componentes de transporte y distribución, las empresas solicitaron 33% promedio, y están contestes de la decisión de su puesta en vigencia en 3 etapas para atenuar su efecto en inflación.

Hace 2 semanas el Ministerio destacó en su informe de ‘nuevos precios del gas natural por redes con vigencia a partir del 1 de abril de 2017’, un capítulo sobre disposiciones vinculadas a la capacidad de pago de los usuarios.

Al respecto mantienen su vigencia durante el próximo semestre límites máximos en las facturas, determinados respecto de los montos facturados en el mismo período del 2016, cuando las facturas superen los $250 finales.

Para los usuarios residenciales R1-R23 (hasta 1.000 m3) los aumentos a facturar no superarán 300% -impuestos incluidos-, para usuarios R31-R33 (de 1.001a 1.800 m3) las facturas no superarán 350%. Para los usuarios R34 (desde 1.801 en adelante) el máximo a facturar no superará 400%.