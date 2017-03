Fotos “No estamos jugando a nada”

Nicolás Romano no se pone el casette para declarar. Su equipo no jugó bien ante Peñarol, al margen del triunfo, y él no tuvo inconvenientes para realizar autocrítica.

"Yo soy muy crítico con el equipo y estamos pasando el peor momento de la temporada. No estamos jugando a nada. No transmitimos nada", tiró el ala pívot juninense, que volvió a jugar ante Peñarol de Mar del Plata. "Nico", como se lo conoce en el ambiente del básquet, reveló que el "Che" fue clave en el entretiempo del partido del domingo.

"Néstor (García) tocó el tema de la vergüenza, del amor propio de cada jugador. Salimos a dejar todo en el segundo tiempo y lo pudimos dar vuelta", comentó.

Néstor García

Luego, explicó qué le aporta el entrenador bahiense a este equipo. "Hace mucho tiempo que no dirige la Liga Nacional y está un poco sorprendido porque es una competencia muy dura. Nosotros tratamos de aprovechar su buena onda, su buen humor, su buena predisposición a pesar del momento malo del equipo. Él está atento a cosas que a veces no tienen que ver con lo deportivo. Él ha ganado muchas cosas y tratamos de aprender mucho de él", indicó.

Consultado acerca de las razones del bajo rendimiento, opinó: "No quiero poner excusas, pero venimos de muchos cambios y de lesiones que nos imposibilitaron trabajar como se necesita. Se hace difícil así, falta trabajo y así es imposibles salir adelante. Igualmente, aún tengo esperanzas, hay que agachar la cabeza y laburar para entrar a playoffs y ahí empieza otro campeonato", explicó convencido. Por último, aceptó las críticas de la afición. "Estamos haciendo un mal papel, la gente es muy crítica y me pongo en el lugar de la gente que paga una entrada y ven un equipo que no transpira la camiseta", concluyó.