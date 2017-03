Comienza el Torneo de Ascenso

28/03/2017 -

Esta noche comenzará el Torneo Amateur de Ascenso, que lleva el nombre de Esteban "Chichi" Contreras. La programación es la siguiente: en Asociación de Veteranos, Gimnasia y Esgrima vs. CEF (Ruiz y Pavón); en Polideportivo, Alberdi 23 vs. Amigos del Básquet (Ponce y Salto); en Moreno BBC, Parque Sur A vs. Clasificados en Santiago.com (Jorge y Torres); en Huaico Hondo, Huaico Hondo vs. Estudiantes Terciarios (C. Regatuso y Festa); en Colegio Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. San José (Nieva y Campos); en Güemes, Los Gauchos vs. El Rejunte (Gerez y Chejolán).