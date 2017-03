Klemensiewicz acusó a Sala de "manejar planes sociales como le parecía"

Fotos PROYECCIÓN. Klemensiewicz se refirió al plan del hábitat.

28/03/2017 -

La subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, Marina Klemensiewicz, acusó a la dirigente social Milagro Sala, presa desde más de un año, de ‘manejar como le parecía’ los planes de vivienda financiados por el Estado nacional en Jujuy y criticó esa ‘clara política de intermediación de vivienda’ porque ahora ‘las familias no tienen el título de la propiedad y tampoco infraestructura básica como agua y cloacas’.

‘En Jujuy teníamos una referente social como la señora Milagro Sala que era intermediaria de una cantidad de jujeños a título personal; entonces tenemos como diagnóstico una cantidad de barrios en los que lo único que se hizo fue darle una vivienda a esa familia pero hoy no tienen un título, no tienen ningún derecho formal, y la vivienda no tiene agua, no tiene cloacas’, explicó Klemensiewicz.

‘Sala manejaba las cosas como le parecían. Ahora hacemos todo lo contrario dentro del Plan Nacional de Hábitat, y así llegamos a todos los barrios que fueron vivienda social’, agregó.