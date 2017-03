"Llego a la Argentina muy motivado"

Fotos PRESENTE. Maverick Viñales es el piloto de moda en el MotoGP y el domingo tuvo un debut perfecto con Yamaha. Será el gran candidato en Las Termas.

28/03/2017 -

Maverick Viñales fue el vencedor del Gran Premio de Qatar de MotoGP, y conseguía su primera victoria como piloto Yamaha, "la primera victoria siempre es la primera (Silverstone 2016), pero estoy realmente contento por este primer gran premio con mejor tiempo de entrenamientos y victoria".

A su vez, el español aseguró que llega muy motivado al Gran Premio de la Argentina, que será en Las Termas de Río Hondo, del 7 al 9 de abril.

"Me he sacado un peso de encima con la victoria, la verdad, liderando todos los test y llegando aquí con la mentalidad de ganar y, sobre todo, ya con la FP1 que me salió perfecta y con toda la presión de ‘puedes ganar, puedes ganar, puedes ganar’ al final hacerlo no es fácil y una vez lo he hecho me he sentido muy contento, muy satisfecho y muy motivado para Argentina", sentenciaba Viñales.

"He hecho una buena salida me he puesto segundo y he tenido casi un toque con Zarco por lo que he tenido que levantar mucho la moto y luego me han pasado Márquez y Dovizioso en la aceleración, pero he intentado concentrarme, apretar lo justo al principio para calentar bien los neumáticos y hacer un buen final de carrera", agregó el español.

Sobre Valentino

Seguidamente, Maverick Viñales confesó que ve a Valentino Rossi como uno de los pilotos más fuertes para el Gran Premio de la Argentina.

"Para mí la carrera en la que Rossi es más fuerte, es sin dudas en la Argentina. Digo esto porque allí él sabe exactamente a dónde ir en este circuito. A pensar que es mejor que en Italia. Tiene muchos fanáticos. Será muy fuerte ahí", aseguró Viñales.