"Hacía mucho que no disfrutaba en la moto"

28/03/2017 -

El piloto español Áleix Espargaró terminó 6º en su debut con Aprilia el pasado domingo en Qatar.

Este fue para él magnífico resultado que presagia una buena temporada para el piloto catalán. Al final de la primera fecha, Espargaró dialogó con el diario Marca de España y confesó: "Estoy muy contento, lo que pasa es que me da mucha rabia que todo el fin de semana estaba yendo muy bien, décimo en cada sesión y por la historia de la lluvia, la combinada, me ha tocado salir el 15º. Las primeras vueltas estaba el 17º y no podía adelantar, la gente frenaba muy tarde hasta que se ha caído la goma trasera, suelen acelerar muy pronto. He estado ocho vueltas que me moría por dentro porque sabía que tenía muy buen ritmo. A partir de la vuelta ocho que los neumáticos han ido cayendo, he ido cogiendo mi ritmo. Quedé a dos décimas de Pedrosa, a cuatro décimas de Márquez, nos han faltado dos vueltas".

"Contento por iniciar así, estamos 6º del Mundial, pero a la vez si hubiéramos salido 8º o 10º creo que hubiéramos estado en la pole porque el ritmo era el mismo. Satisfecho, hemos arrancado con el pie derecho y he disfrutado que hacia muchos meses que no disfrutaba encima de la moto".