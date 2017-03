Doña Florinda reveló cómo se enamoró del "Chavo"

28/03/2017 -

Florinda Meza reveló cómo fue el primer beso que se dio con Roberto Gómez Bolaños, quien personificaba al "Chavo".

"Ni siquiera me di cuenta cómo me enamoré de él. Siempre quiso conquistarme, me quería seducir. Me hacía dibujos, poemas, canciones, conversaba mucho tiempo conmigo", contó.

Y luego agregó: "Siempre buscaba sentarse junto a mí y conversar, pero el último año de cortejo fuerte fue porque yo estuve a punto de casarme. Ahí le dio la segunda marcha a su cortejo, la tercera velocidad. Hasta ese momento, ni un beso. Nada. Yo a veces sentía que me estaba mirando, me volteaba, y lo veía".

Además Florinda confesó que, en el momento de la conquista, Chespirito tenía esposa. "Él empezó a llevarme una flor diariamente a donde estuviera, pero yo no lo veía muchas veces. Aún un domingo, siendo él casado. Por ejemplo, estaba en un restaurante con quien me iba a casar, bajábamos y en el auto había una flor. Salía corriendo y no estaba él, me lo hacía muy emocionante. Llevábamos trabajando juntos casi cinco años. Yo le agradecía las flores y nada más", confió en una entrevista para Morfi, Todos a la Mesa. "Estábamos de gira, conversando en un bar y le pregunté por qué hacía todo eso. Él tenía un matrimonio, una mujer linda y buena, y seis hijos. ¿Qué me contestó? ‘A veces siento mi vida vacía, que me falta algo".