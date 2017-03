Angeline Jolie dejó a su hermano sin el trabajo de "niñero" de sus seis hijos

28/03/2017 -

El hermano de Angelina Jolie, James Haven, se quedó sin trabajo. Al parecer la estrella de Hollywood no quiere que cuide más a sus seis hijos, un rol que le había otorgado la actriz tras su separación de Brad Pitt.

El actor retirado, de 43 años, supuestamente fue empleado por la ganadora del Oscar para supervisar a las seis niñeras que emplea una por cada niño a raíz de su comentado divorcio. La prensa destacó la ausencia de James Haven en la comitiva de la actriz en una reciente visita a Londres.

En septiembre pasado, el tabloide Daily Mail informó que Jolie había dejado a sus hijos al cuidado de su hermano James. Además, acompañó a los niños y a su hermana a Camboya, donde estaba filmando First They Killed My Father, su último filme, en el que trabajó su hijo mayor, Maddox.

Pero los últimos reportes sugieren que Jolie "despidió silenciosamente" a James de su papel de niñera principal, al darse cuenta de que el trabajo era muy duro y pesado para él.

Ambos siempre fueron muy unidos. James se hizo famoso en 2000 cuando besó en la boca a su hermana durante los Oscar, donde Jolie ganó un premio de la Academia por su actuación en "Inocencia Interrumpida".