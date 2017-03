Tres actores ya sienten a Sandro viviendo en ellos

28/03/2017 -

Agustín Sullivan, Antonio Grimau y Marco Antonio Caponi dejaron de ser ellos para "resucitar" a Sandro en las distintas etapas de su vida. En la miniserie que prepara Telefé para su pantalla, bajo la dirección de Israel Adrián Caetano, y que se estrenará antes de fin de año, estos tres actores serán Roberto Sánchez de la vida cotidiana y Sandro, el ídolo popular.

"Mi viejo lo escuchaba siempre, mis hermanas son fans, en casa sonaba todo el tiempo. Es un arquetipo que nos representa", dijo Caponi, quien tendrá su gran papel protagónico en "Sandro, de América", luego de varios papeles secundarios.

Para Sullivan, interpretar al "Gitano" también significará un gran salto en su carrera artística. "Me acuerdo que mi abuela veía las películas por Volver. Cuando me enteré que se iba a hacer este proyecto, sentí que tenía que estar. Lo quería hacer y di todo en el casting. Me preguntaron si sabía tocar instrumentos y dije: aprendo. Me divierte su humor, hacía chistes que nadie entiende, igual que yo. Me identifico con su soledad, con su relación con la gente y con el mensaje que transmitía: trabajar para ser buena persona y si perseverás y te esforzás, todo se acomoda para que pase", señaló en una reciente entrevista con Clarín.

Para todos los actores comprometidos en este proyecto, prestarle el cuerpo a Sandro no significa un papel más en el currículum.

"Es conmovedor ponerle el cuerpo. Y también implica una responsabilidad enorme. Es el abismo, porque se trata de alguien que está en el inconciente colectivo no sólo de la Argentina sino de Latinoamérica", remarcó.

Y agregó: "Estudiándolo, descubrí que antes de cada show hacía una invocación, una especie de ritual. Eso es muy interesante como actor. Cuando supe del proyecto, me corrió algo por el cuerpo y sentí que lo quería hacer. Es muy loco, a todos nos pasó lo mismo. Pero uno necesita creer que puede hacer esto sino, estás en la cuerda floja. No te podés quedar a mitad de camino. Para eso hay toda una preparación musical, a nivel físico y emocional. Es algo que tiene que estar muy vivo".

Tanto Caponi, como Grimau y Sullivan saben que Sandro era dos en uno: la persona y el personaje.

"Eso es tan real como ficcionado, están disociados y juntos a la vez. Él era muy conciente de eso. Todos tenemos varias partes y él hablaba de eso, de sus demonios también. Algo le habrá pasado para activar esa mutación constante, como si hubiera empezado con un deseo y la exposición pública lo empieza a desintegrar. La gente quiere ver algo de él y lo lleva para otro lado. Él conocía muy bien eso, se reinventaba todo el tiempo. Y se daba ese espacio para jugar", contó Caponi sobre lo estudiado de su personaje.

Por su parte, Grimau sumó: "Siempre decía ‘armo una valija para Sandro y otra para mí’. Lo tenía tan claro...".

Sullivan también recordó otras de sus frases: "Alguna vez dijo en un reportaje: ‘Yo quería ser yo, pero Sandro no me dejaba. Ahora, de grande nos amigamos’".

Los tres actores están aún procesando verse al espejo como Sandro. "De más joven, yo usaba patillas porque era la moda. Vendía champués por el barrio y alguna vez, una señora me dijo que estaba parecido. Yo, por supuesto intentaba imitarlo", recordó Grimau.

Y Caponi agregó: "Es muy fuerte. Hay gestos, una geometría en la forma de pararse, que cuesta encontrar. Pero ahora tenemos que ir a buscar el espíritu".