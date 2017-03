La hija de Lapegüe debutará como actriz de televisión

28/03/2017 -

Sergio Lapegüe presentó a su hija Micaela y reveló que "fue fuerte" escucharla decir que quería ser actriz.

"Conozco un poco el medio, no es un trabajo estable, ella lo vive en carne propia porque hace castings todo el tiempo. Pero la veo a ella y me veo a mí hace muchos años cuando había que remarla", dijo a Teleshow.

Actualmente Micaela es una de las protagonistas de Sincronizadas, en el Teatro Porteño y en mayo hará la obra Las pulsiones de Yamila. Este año, además, le llegó la gran oportunidad de debutar en televisión, en la novela de Undergroud, Fanny la fan: "Mi personaje es una de las chicas del club de fans".

"No caigo todavía, no soy muy consciente, entro en el juego y digo, ‘juguemos’, lo bueno es que es un personaje chico y voy aprendiendo de todos los demás", dijo sobre su participación, que comenzó a grabar esta semana y ya pudo mirar: "Me gusta verme, al principio era muy autocrítica y después te empezás a aceptar, porque es eso, un crecimiento y un proceso".

La joven de 23 años estudia además Gestión de Medios. "Ser Lapegüe no te da el laburo seguro. Yo para Underground hice seis castings. Tal vez te abre puerta, pero pertenecer es trabajo de uno", remarcó.