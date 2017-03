ChauRusia: en Twitter se despiden del mundial por la sanción a Messi

Hoy 13:02 -

Se confirmó la peor noticia para la selección argentina y Lionel Messi fue castigado con cuatro fechas de suspensión en las Eliminatorias.

A pesar de la resignación y bronca generada por la decisión de la FIFA, estos fueron algunos mensajes en Twitter que se lo tomaron con algo de humor.



Oh no, Messi no, NO MESSI!!! pic.twitter.com/cygOJxbcID