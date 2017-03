¿Ves el rostro oculto? El nuevo reto viral de la web

Hoy 16:21 -

Un profesor de psicología de la Universidad de Ritsumeikan de Japón, Akiyoshi Kitaoka, publicó en las redes sociales un reto que desorientó a más de uno.

La imagen a simple vista son simples cuadros blancos y negros. Sin embargo esconde el retrato de una persona.

