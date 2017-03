Maradona desmintió las versiones que lo vinculaban a la suspensión de Messi

Fotos Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona, quedó molesto por una versión que circuló y que lo vinculaba a la sanción que recibió Lionel Messi tras insultar al juez de línea en el último partido pasado que disputó la selección frente a Chile en el Monumental.

Este rumor, surgió de su vínculo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Sin embargo, el ex diez de la selección fue contundente en su respuesta: "Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Si yo tengo que llevar al Comité que sancionó a Messi a la Argentina, lo voy a llevar, quedate tranquilo. No tengo ni tuve nada que ver en la sanción a Messi, al contrario", fueron sus palabras en un audio que le envió al periodista Alejandro Fantino.

"Lo que quiero es que se clasifique Argentina y que siga teniendo los laureles que siempre tuvo", agregó, muy molesto.