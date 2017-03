Hubo un tiroteo en escuela de Pensilvania

Hoy 19:40 -

Un tiroteo se produjo en otra escuela estadounidense esta tarde, esta vez, en la localidad de Penn Hills, Pensilvania. De acuerdo a medios extranjeros, un miembro del Consejo Escolar, Erin Vecchio, de 15 años, fue asesinado.

Según informó CBS, se trata de la escuela secundaria Linton y creen que los disparos tuvieron origen en el estacionamiento. Hubo gran despliegue de policías y ambulancias en la zona.

15 yr old Linton Middle School student shot and killed in school parking lot. Victim of drive by shooting pic.twitter.com/vCYr85UX7T