Bauza: "Estamos vivos y con deseos de clasificar al mundial"

Hoy 19:50 -

Luego de la derrota de la Selección Argentina ante Bolivia, el entrenador de la "albiceleste", Edgardo Bauza, habló con la prensa y remarcó: "Estamos vivos y con deseos de clasificar al mundial".

"Cuando empezó a circular el rumor, la preocupación tomó más volumen. Nos pareció raro que se resolviera todo tan rápido y no tuviéramos tiempo para hacer un descargo. Es todo muy lamentable. No tuvimos ni tiempo para trabajar con el reemplazante", aseguró el entrenador.

Y cerró: "A mí no me tuerce nada ni nadie. Estoy firme y seguro con los jugadores. La lucha seguirá. Yo me siento bien, y las veces que hablé con los dirigentes sentí mucho respaldo".