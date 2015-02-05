CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Marzo de 2017
A LAS 23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
Hoy 21:33 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 SECRETO DE FERIHA
16.30 REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 OCÉANO ÍNDICO
18.00 VIDA DE PELÍCULA
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
10.30 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO Vs. PEÑAROL (R)
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ZAPA ZAPA
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 LA TOCATA
23.30 EN EL LACTARIO
23.45 UNIPERSONALES
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
12.16 OJOS BIEN CERRADOS
03.24 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ
03.37 DIOS NO ESTÁ MUERTO
05.56 UNA CELEBRACIÓN PARA RECORDAR
07.44 MERLÍN - PARTE 2
09.30 NUEVAMENTE AMOR
11.38 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
13.29 60 SEGUNDOS
15.53 BOY 7. SIN IDENTIDAD
17.44 VENGADOR ANÓNIMO
19.47 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
20.15 8 MINUTOS ANTES DE MORIR
22.00 ENEMIGOS PÚBLICOS
TCM
02.10 FURIA SALVAJE
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 3)
08.05 ÚLTIMO TREN DE GUN HILL, EL
12.30 LLAMADA FATAL, LA
14.30 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 RESPLANDOR, EL
23.45 LA PANTERA ROSA
TNT
02.45 DESPEDIDA DE SOLTERA
04.09 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 CABALLO DE GUERRA
08.27 TRANSFORMERS
11.03 LOS ROMPEBODAS
13.12 ENTRENANDO A PAPÁ
15.20 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
17.19 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
19.01 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 RITMO PERFECTO
00.59 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.54 PASE LIBRE
SPACE
01.30 CIRCUITO CERRADO
03.07 ANACONDA 3 - LA AMENAZA
06.00 JUEGO DE PATRIOTAS
08.20 LOS INTOCABLES
10.31 HIROKIN
12.28 LA HUESPED
14.42 VEHÍCULO 19
16.12 CINTA ROJA
18.02 COMBATE
19.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
22.00 HOGAR NO TAN DULCE HOGAR
UNIVERSAL CHANNEL
09:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
10:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
11:00 DR. HOUSE
12:00 DR. HOUSE
13:00 CHICAGO P.D.
14:55 DETECTIVES MÉDICOS
15:25 EL TRIUNFO DE LOS NERDS
16:00 DR. HOUSE
17:00 DR. HOUSE
18:00 CHICAGO P.D.
19:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
20:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
21:00 CHICAGO FIRE
22:00 LA FAMILIA DE MI NOVIA
00:10 CHICAGO FIRE
A DÓNDE IR
PLAZA ÁRABES
(PASEO ALVEAR)
+JUEVES 30, A LAS 20.30, EN LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO CAPITALINO CONJUNTAMENTE CON SADAIC, SE PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, QUIEN HOMENAJEARÁ A SU ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 31, SEGUNDA EDICIÓN DE LA GRAN FIESTA POPULAR “LOS CANTARES”, CON MARCELO VÉLIZ Y EL QUINTETITO, GRUPO FUGA, LA BANDA DEL ÁNGEL (TRIBUTO A GARY), LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, JOVITA SUBIRE, ACADEMIA DE DANZAS “POTROS DEL TIEMPO”, DE LA PROFESORA CLAUDIA ZABALZA, Y EL TALLER DE ARTE POPULAR (DÉBORA MORALES, FACUNDO AGUIRRE, MARY SANDOVAL Y ALE ARANDA)
CINES
SUNSTAR
KONG: LA ISLA CALAVERA (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY Y MAÑANA -17:00 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY Y MAÑANA -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
CASI LEYENDAS (2D):
COMEDIA (+13años)
HOY Y MAÑANA -22:00 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (3D):
ROMANCE, DRAMA (ATP)
HOY Y MAÑANA - 17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY Y MAÑANA -22:50 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY Y MAÑANA-17:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN
HOY Y MAÑANA- 20:00 (cast) 22:30 (Subt)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY Y MAÑANA- 19:30 (Subt)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTÍL)
CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D ESTRENO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50