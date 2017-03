Este viernes se realizará la ceremonia inaugural

Hoy 22:01 -

La Comisión Provincial de Minibásquet invitó a las escuelas afiliadas a participar de la ceremonia inaugural de la temporada 2017 programada para este viernes en el estadio Ciudad, en el horario de 19 a 21. Los chicos deberán asistir con indumentaria deportiva para participar del desfile de los equipos participantes. Contará con la presencia de autoridades de la Comisión Provincial y de la Federación de Básquet de Santiago del Estero.

Como todos los años, se espera un buen marco de público.

Por su parte, el próximo sábado se jugará la cuarta fecha del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984, de acuerdo con la siguiente programación: Olímpico vs. Villa Mercedes, Red Star vs. Contadores BBC, Huracán vs. Normal Banda, Juventud vs. Belgrano, Nicolás Avellaneda vs. Quimsa, Tiro Federal vs. Independiente BBC, Sportivo Colón vs. Atamisqui BBC, Jorge Newbery vs. Lawn Tennis.

Los horarios de los partidos de las diferentes categorías deben ser confirmados.