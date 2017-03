Vuelve el domingo

Hoy 22:13 -

El Torneo Anual 2017 que organiza la Liga de Fútbol Infantil (Lifi) volverá a ver acción este domingo, luego del parate del fin de semana pasado, con motivo de la disputa del Torneo “Estrellitas 2017”, que organizó la escuela de fútbol infantil de Estrella Roja.

La gran mayoría de los equipos que intervienen en la Lifi participaron del certamen que se realizó en las canchas del club ubicado en el barrio Autonomía durante el fin de semana largo, por lo que como sucede siempre en estos casos, la dirigencia postergó la tercera fecha.

En consecuencia, la tercera jornada se disputará este domingo por la mañana según el siguiente cronograma:

Estrella del Sur vs. Sarmiento, Galguitos vs. Güemes, Ferroviaritos vs. Niños Unidos, Golcito vs. Comercio, Jorge Donis vs. Estrella Roja y Luis Valoy vs. Santiago Lawn Tennis Club. En esta oportunidad tendrá fecha libre Unión Santiago.

La acción comenzará a las 8.30, con 30 minutos de tolerancia, con los cotejos de la categoría 2004. Luego jugarán la 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.