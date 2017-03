Pasó una fecha con muchos goles en el Torneo Apertura 2017

Hoy 22:26 -

El pasado fin de semana se jugó una nueva fecha del Campeonato Apertura 2017 de hockey, que hace disputar la Federación Santiagueña.

Los cotejos se desarrollaron desde el día viernes y hasta el domingo, en las canchas del Santiago Lawn Tennis y Old Lions.

Estos fueron todos los resultados para las divisiones menores que se registraron durante el pasado fin de semana largo:

Old Lions Azul 10, Lugus 4 (5º); Old Lions Rojo 5, Sehc 1 (5º); Mishqui Mayu 0, Lawn Tennis 15 (5º); Green Sun 7, Tintina 0 (6º); Estrella Roja 8, Círculo 0 (I); Central Córdoba 4, Tintina 1 (6º); Lugus B 0, Santiago Lawn Tennis A 4 (I).

Más partidos

Green Sun 4, Lawn Tennis Blanco 0 (7º); Central Córdoba 2, Casa del Docente 0 (7º); Old Lions Rojo 0, Lawn Tennis Rojo 8 (7º); Santiago Lawn Tennis Blanco 0, Old Lions Rojo 1 (6º); Central Córdoba 0, Santiago Lawn Tennis Rojo 9 (6º); Green Sun 1, Unión y Juventud 1 (6º); Old Lions Rojo 1, Central Córdoba 2 (7º); Mishqui Mayu 1, Casa del Docente 1 (7º); Athenas 1, Green Sun 2 (7º); H. Termas 0, Old Lions Azul 1 (6º); Sec Naranja 0, Mishqui Mayu 2 (I); Lugus A 0, Mishqui Mayu 1 (I); Unión Sur 1, Santiago Lawn Tennis B 2 (I).

De esta manera pasó un fin de semana a puro hockey, y se viene otro con más actividad aún.