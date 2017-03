FÚNEBRES | 29 de Marzo de 2017

Hoy 22:32 -

FALLECIMIENTOS



- Ayelén Sofía Cisneros

- Osvaldo Pereyra

- Rodolfo Mario Calo

- Esther Nélida Tijera

- Ada Raquel Rodríguez (San Luis)









CALO, RODOLFO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Sus hijos Karina, Roberto, Rodi y Mónica, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Defensa Nº 468 Bº Parque. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CISNEROS, SOFÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Sus padres Marisa Cisneros, Diego Campos, sus hnos. Ulises, Esteban, Lara, su abuela Norma Sofía Nemeses y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de la piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 tel. 4219787.

CISNEROS, SOFÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Tus compañeros de la promoción 2016, tus preceptores: Silvia Abdala, Gustavo Carrizo y Marcelo Murad acompañan a sus familiares en tan dolorosa pérdida y piden pronta resignación. Que Dios te dé el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin.

CORVALÁN, PORFIDIO ANTOLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Dante Beltrán, Arcelia Rojas, sus hijas y nietos acompañan a la familia en este dificil momento. Hasta siempre amigo Corva.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su hijo Pablo Fuentes, su hija política Silvia Ovejero Alcorta participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Sus sobrinos Teté, Pepe y Mariana Pappalardo, participan con dolor el fallecimiento del querido tío Pedro. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Su sobrina Beatriz Sequeira de Sisneros y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Julio Alberto Abdala, comisionado Municipal de Est. Medellin participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Arq. Fernández participa con dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Matías Balmaceda, Gabriela Carrizo y sus respectivas flias., participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Comité Capital UCR, participa el fallecimiento del padre de su presidente Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Sus amigos Bicho Paz y Raúl Sabouret y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Pedro y rogamos oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Roxana Zorribas, Claudia Acuña, Julio Mattar, Ramón Brandán, Zulma Diaz, Liliana Taboada, Silvia Sándes y Ediht Suárez participan el fallecimiento del padre de la Sra. Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Pedro Argés, Emma Caballero e hijos participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestra amiga Norma.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Arq. Fernández participa con dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Mirta Pastoriza participa su fallecimiento y acompaña en su dolor a su hija Ing. Norma Fuentes y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Ing. Pedro Ugozzoli, su esposa Lic. Pura Terribile, sus hijos Pedrin, Gaby, Lourdes, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan por su eterno descanso y acompañan a sus familiares en especial a sus hijos Norma y Pablo.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. María Elena Herrera y Martín Banegas participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Normita Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. ¿O es que ignoráis que cuántos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Las comunidades de San Juan, Crucecitas y Sauce Solo participan con dolor el fallecimiento del padre de la ingeniera Norma Fuentes y la acompañan en su dolor y ruegan oraciones por él.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Carlos Manuel Pena participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Sra. ministra del Agua, Norma Fuentes. Eleva oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Carlos Belosevich participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Sra. ministra del Agua, Norma Fuentes. Eleva oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Cdor. Daniel Nasif participa con dolor el fallecimiento del padre de su amiga y correligionaria, Ing. Norma Fuentes. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ing. Rubén Giorgis, su esposa Dra. Fernanda Gómez Macedo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Norma y Pablo en tan doloroso momento.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ariel Lezana, Albertina Lezana de Sirena hacen llegar sus condolencias a la flia. de este gran amigo y pide para ellos una cristiana resignación.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Compañeras del Col. Bicentenario de su hija Silvia: Mansilla Norita, Pintos Dora, Fernández Cintia, Ocaranza Silvia y Espinillo Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Comisión Directiva, Mesa Ejecutiva y asociados de la Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Ministra del Agua y Medio Ambiente de la Provincia Ingeniera Norma Fuentes y ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Raimundo Romero y Raúl Romero participan el fallecimiento del padre de la Sra. ministra del Agua y Medio Ambiente de la provincia ingeniera Norma Fuentes y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Directores y personal del ERSAC participan el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El ingeniero Víctor Julio Altamiranda participa con dolor el fallecimiento del padre de la Sra. ministra del Agua y Medio Ambiente de la provincia Ingeniera Norma Fuentes y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Personal del colegio del Bicentenario de la Revolución de Mayo, directivos, docentes, administrativos y de maestranza acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la prof. Silvia Fuentes. Ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, hijos Álvaro, Roxana y flias. participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Silvia e hijos en este difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Marta Sapunar y Fernando Barrionuevo participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Normita y familia con especial afecto.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El Sr. administrador y subadministrador de la Caja Social de Santiago del Estero, demás funcionarios, autoridades y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Sra. ministra del Agua y Medio Ambiente Ing. Norma Fuentes, se ruega una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Oscar Enrique Bilbao, su esposa Silvia Maud participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Ing. Norma Fuentes. Ruega una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El coordinador de Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) Ing. Gustavo Rossi participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. ministra del Agua y Medio Ambiente de la Provincia Ingeniera Norma Fuentes y ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Juan Manuel Suffloni y familia participan el fallecimiento del padre de la ministra del Agua Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El Sr. Horacio Montenegro, CPN Carlos Mulki, Dra. Sara Liendo, Ing. Mario Simón participan el fallecimiento del padre de la Sra. ministra del Agua y Medioambiente de la provincia, Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Señor, te rogamos el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Ing. Gustavo Ariel Zuaín, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de la Ing. Norma Isabel Fuentes, ministra del Agua y Medio Ambiente de Santiago del Estero. Rogando eleven oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Salvador Lo Bruno y familia participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Hilton Lo Bruno y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Celia Campitelli de Dib, sus hijos, hijos políticos y nietos participan el fallecimiento del padre de la ministra del Agua y Medio Ambiente Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ing. Santiago Dib, su secretario Prof. Alejandro Peralta y su personal participan el fallecimiento del padre de la ministra del Agua y Medio Ambiente Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Prof. René Meshler y su personal participan el fallecimiento del padre de la ministra del Agua y Medio Ambiente Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Blázquez, Rubén; Campitelli, Celia; Carreras, Natalia; Collado, Mirta, Gelid José; Ger, Luis; Jiménez, Héctor, Lopez Castro, Florencia; Luna, Alba; Olivera, Carlos; Regalado, Marta; Romero, Silvia; Rosales, Susana; Santucho, Ofelina; Solorza, Nelida; Sosa, Georgina; Sosa, Nelida; Vittar, José, Zamora, Daniel, participan con dolor el fallecimiento del padre de la ministra del Agua y Medio Ambiente Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Adamo, Carlos; Barbur, Marcelo; Brandán, Roberto; Chamorro, Amado; Herrera, Luis, Lagos, Liliana; Luna, Julián, Makhoul, Eduardo Marcelo, Nazar; Mercado, Nora; Neder, Estela; Paladea, Yolanda; Roamano, Antonio; Sabalza, Lujan; Salvatierra, Tomasa; Villvicencio, Luis, participan con dolor el fallecimiento del padre de la ministra del Agua y Medio Ambiente Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Arqs. Héctor Sosa y Héctor Arjona participan el fallecimiento del Sr. Padre de la Ing. Norma Fuentes y la acompañan en tan doloroso trance.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ing. María Elena Jorge participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ing. Juan Raúl Gerez e Ing. Liz Saieg participa con profundo dolor el fallecimiento y acompaña a la Flia. en este difícil momento.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Directivos y personal de la empresa Ingecon SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Flia. en este difícil momento.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Susana Julián, su esposo Mario García Hernández e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga y correligionaria Ingeniera norma Fuentes y ruegan al Altísimo la ilumine y acompañe a soportar su dolor.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El director de la Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería de la Pcia. Miguel Ángel Mandrille participa su fallecimiento.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El intendente de la ciudad de Sumampa Dr. Marcelo Bernasconi participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes y del Cdor. Pablo Fuentes. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu Reino y que brille para él la luz que no tiene fin". Raúl Jacinto Bravo y su hijo Ramón Ángel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Compañeros de la oficina de Coordinación de Control de Gestión: Dr. Sergio Brandán, Luciana y Mario participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del CPN Pablo Fuentes. Ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Oscar René Cameranesi y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes y acompañan en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento del padre de la Ingeniera Norma Fuentes y ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Enrique Serrano, Sandra Maria Branca, sus hijos Matías, Paula, Daniela y Ariel Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, BEATRIZ ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su hermana María Mercedes, sus sobrinos René, Rosario, Ariel, Norma, Carlos, Lis, Gabriela y Walter y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Marcos.

GEREZ, BEATRIZ ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su hermana Nora, sobrinos Carlos y Eduardo participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Marcos.

GEREZ, BEATRIZ ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su hermana: Clara Elizabeth Gerez; sobrinos Dante, Omar, Carla, Vanesa y su nieta Jazmín Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Marcos.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su hermana Sara Kurán, sus hijos Lisy, Mario y Alejandra con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su sobrino Alejandro Brizuela, su esposa Verónica Barreto y sobrinos nietos Pancho, Ema, Agustin y Abel participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su prima Sara Evelina Monicci e hijos Amado, Luis y Marcela Azar participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Esther. Ruegan oraciones en su memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Hoy brilla en el Cielo una nueva Estrella que nos iluminará . Sus primos Kurán de la Pcia de Córdoba, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Silvia González, Graciela Luna y Luis Luna, acompañan a su hija Livia y a Rosario en este duro momento.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Que Dios la tenga en su gloria y la cubra con su divino manto y brille para ella la luz que no tiene fin". Cecilia Villalba y Luis Maldonado participan su fallecimiento.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Que el Señor le de el descanso eterno y resignación a sus hijos. Walter Santa Cruz, su esposa Lidia Cassini , acompañan a sus amigos Hugo, Libia y Ely en este difícil momento.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados. Tus amigos Gringo y Reina, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Carlos A. Gómez, Diana Rubin, Alejandro y Marcela Gómez Rubin, participan su fallecimiento.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Cristina Fajardo de Terrera, sus hijos Fernando, Mercedes y Marcelo, participan el fallecimiento de su querida Amiga Esther y acompañan a su hija Livia y nieta Rosarito en tan difícil momento.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Familiares de Rubén Antonio Carrizo participan el fallecimiento de la amiga Esther y acompañan a sus hijos, hijos políticos y demás familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Leo Ledesma y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Participa su fallecimiento con la esperanza de la resurrección. Chela Gallo acompaña con dolor en teste difícil momento a la profesora Livia Domínguez y a su nieta Rosarito.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17.| El secretariado y empleados de la Asociación Bancaria participan el fallecimiento de la Sra. madre del integrante de la Junta Electoral, don Hugo Omar Domínguez y lo acompañan junto a su familia en este momento de dolor.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Nini y Beby Auat con sus hijos y respectivas flias, participan con pesar el fallecimiento de su vecina y amiga y acompañan a su hija Livia y nieta Rosario en este difícil momento.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Sus amigos de la Asociacion Bancaria de Santiago del Estero: Manuel Luna, Mario Lescano, José Larroza, Walter Torrez, Ramón Medina, jubilados participan con profundo dolor la pérdida de su Sra. madre de el Sr. Hugo Domínguez. Se ruega una oración.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Personal directivo, docente y de maestranza del Colegio Secundario 2 de Abril participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la colega del establecimiento Prof. Livia Domínguez. Eleva una oración en su memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Compañeros del turno noche del Colegio Secundario 2 de Abril, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Livia Domínguez. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia acompañan en el dolor a la familia de la Sra. Carmen, por su desaparición física, en especial a Cristina, Florencia y Sebastián. Que el Señor la tenga en su gloria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. El señor Horacio Pedro Montenegro, su esposa Dolly SAntillán, hijos Horacio Fernando, Álvaro Manuel, Mariana Angélica, María del Carmen Montenegro y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Beatriz de Maldonado y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con oraciones.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Dora Angélica González participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a su hija Nuny. Eleva oraciones por su eterno descanso y resignación para su flia.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges, participan su fallecimiento y acompaña a su esposo Mario y su hija Carmen en este momento de dolor, pidiendo al Señor que les dé una santa resignación. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Rubén Piñón, su esposa Viviana Ávido y sus hijos Luciana, Florencia, Belén y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Karina y su familia. Ruegan oraciones en su quierida memoria.

PADILLA, MARCIAL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Alumnos de su hija Rina del taller de folclore: Sandra, María Rosa, Cuni, Susi, Mary, Mabel, Cristina, Adriana, Elsa, Belén, Yani, Doris, Nancy, Naty, Nena, Niña, Pirula, Karina, Marta, Norma, Dalma, Estela, Marcelo, Ruso, Oscar, Adolfo, Walter, Alejandro, Juan Carlos, Mario, Sergio y Rubén participan su fallecimiento.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. El señor Horacio Pedro Montenegro y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Su hermana Selva, su cuñado Luis y su sobrino Álvaro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Tu querida hermana Lili, tu cuñado Rubén, tu ahijada Florencia y su novio Nacho participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Sus hijos Humberto, Alfredo, María y Ricardo, hijos políticos, nietos, bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Manogasta a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. El Sr. Horario Pedro Montenegro, su esposa Dolly Santillán, hijos Horacio Fernando, Álvaro Manuel, Mariana Angélica, María del Carmen Montenegro y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges, participan su fallecimiento, acompañando a sus hijos Guillermo y Carlos en este difícil momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ADA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el Mercedes, San Luis el 28/3/17|. Sus hermanos Luis Lamadrid y Felisa Neri Rodríguez, sus sobrinos Martín, Raquel, Cecilia y Santiago participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Señor por su querida memoria y la paz de su alma.

SÁNCHEZ, GENOVEVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Manuel Isac y flia, unidos a tu flia. damos gracias al Señor por haberte conocido.

SÁNCHEZ, GENOVEVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. La comunidad educativa del Instituto Superior de Profesorado Provincial Nº 2 participan con profundo dolor el fallecimiento de la vicerectora, profesora especialista Sylvia Sánchez. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Susana Julián, su esposo Mario García Hernández e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del ministro de Gobierno, Dr. Carlos Silva Neder y hacen llegar sus condolencias.

TIJERA, ESTHER NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Su esposo Onorio Rodríguez, hijos Carina y Héctor Antonio, h. pol. nietos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 17 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo Nº 330, sala velatoria Nº 2. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.





CAMPOS, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/08|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque Él estará conmigo". El Señor ya hace 9 años te llevó a su lado, desde ahí, tú nos acompañas y nos muestras el camino a seguir, protegiéndonos y dándonos fuerzas en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir y has sonreído junto a nosotros en los momentos de felicidad. Nosotros creemos en la vida eterna, en la resurrección y sabemos que tú estás junto a nuestro Señor Jesús esperándonos y cuidándonos en este largo caminar. Sus hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/07|. Diremos cada día tu nombre con amor y respeto, estuvo aquí entre nosotros. Vivió y vivirá por siempre en nuestras almas. Al cumplirse 10 años de su partida, te decimos hasta pronto y que descanses en paz. Sus hijos Mirta y Titi, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará en Catedral Basílica hoy a las 20.30. Se ruega una oración en su memoria.

GARCÍA, BELLA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, siempre fiel a la Fe. 2 Tim. 4-7. Su esposo Carlos Pereyra, sus hijos Pachacho, Sebastian, Analia y Pupi, su hija poliica Rocio Vera y nietos Jeremias y Benicio, invitan a la misa con motivo de cumplirse 9 dias el jueves 30 a las 20 hs. en la Capilla Ntra. Señora de Pompeya. La Banda.

GÓMEZ BARABINO DE ARCE, MARÍA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/16|. "Mami: durante tu paso por este mundo fuiste una mujer a la que solo le interesaba ver feliz a las personas que te rodeaban, nos enseñaste que las cosas más simples de la vida son las que nos hacen más felices y que debemos luchar hasta el úlitmo día de nuestras vidas para lograr lo que deseamos, que todo es posible. Hoy nos acompañas de otra forma, tu sonrisa y el eco de tu voz estará siempre en nuestros corazones. Abrázanos en cada amanecer para darnos la fortaleza que aún con el paso del tiempo necesitaremos. Te amamos, tus hijos Romina, Jesús y Lourdes, tus hijos políticos Pablo, Florencia y Guillermo, tus nietos Bauti, Alfi, Giulli, Fausto y Alma, tu hermana querida Ana María Gómez Barabino de Argañaraz, tus sobrinos y sus familias, invitamos a misa al cumplirse seis meses de tu partida a la Casa de Dios, que se realizará a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral.

GUTIÉRREZ, GRACIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Su esposo Oscar Paz y su hijo Ricardo invitan a la misas que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

PALAVECINO, HUGO FEDERICO (q.e.p.d.) Falelció el 21/3/17|. Llena, Señor, de alegría su alma en tu presencia. Con motivo de cumplirse sus 9 noches de fallecimiento, su esposa Valle Suáres, sus hijos Manuel, Valle, Jorge, Rodolfo, Patrisia, Valeria y Ariel Palavecino y sus nietos invitan a participar de la misa en su memoria a realizarse en Pquia,. Espíritu Santo a las 19 hs. (Calle 59 Bº Ej. Argentino).

PINEDA DE CORONEL, ANA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/06|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". (San Agustín). Sus hijos Kuty, Yayi, Pipí, sus hijos políticos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica para rogar por el eterno descanso de su alma.

RAMÍREZ, CARLOS MODESTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/15|. Amado hermano, mi dolor por tu ausencia está latente, pero con la seguridad que grande es tu recompensa en el Reino de los Cielos. Clara Rosa Ramírez y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

REYNOSO VDA.DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.)|. Sus hijos, nietos y bisnietos agradecen todo el apoyo recibido e invitan a la misa que se celebrará en la iglesia San José del Bº Belgrano a hoy a las 20 hs.





CANSECO, DESIDERIO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento del tio del maestro celador Walter Canseco. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.