El PJ respaldó el paro de la CGT y deslizó que habrá internas

29/03/2017 -

La cúpula del PJ respaldó el paro que la CGT realizará el 6 de abril y advirtió que será la

‘participación popular’ en las PASO la que definirá las candidaturas para las elecciones legislativas de octubre, en tanto negó ser ‘conspirador contra un gobierno democrático’, en respuesta a las críticas del oficialismo.

El PJ consideró ‘totalmente justificado’ el llamado cegetista a un paro de actividades porque el Gobierno, alertó, debe ‘modificar su política y comenzar a cuidar a los trabajadores’.

‘El PJ apoya las convocatorias, tanto la del movimiento obrero organizado, como así también la hecha por las organizaciones sociales’, sostuvo el documento.

El jefe del partido, José Luis Gioja, congregó a referentes de las distintas expresiones para respaldar a la CGT y analizar la estrategia electoral en los distritos, por lo que se resolvió convocar para junio próximo a una ‘reunión plenaria del Congreso Nacional Justicialista’.

La elección no fue casual: el 14 de junio es la fecha de cierre de inscripción de las alianzas electorales, mientras el 24 de ese mismo mes será el tope para la presentación de las listas de los precandidatos. Al respecto, Gioja remarcó que hay ‘espacio’ en el peronismo para ‘disputar posibles candidaturas’ y consideró que la eventual participación de la ex presidenta Cristina Fernández en esos comicios depende de la ‘decisión’ de la ex mandataria.

Por su parte, el vicepresidente partidario Daniel Scioli sostuvo que ‘será la participación popular la que defina’ las postulaciones para octubre.