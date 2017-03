Gallardo busca recuperar a todos sus futbolistas

Fotos PLANIFICACIÓN Con la intención de contar con todos sus jugadores para un mes cargado de compromisos, Gallardo inició la semana de trabajos

Marcelo Gallardo, técnico de River, tiene puesto el foco en recuperar a todos los jugadores de su plantel para un mes con mucha actividad, ya que en abril lo esperan seis partidos: dos por la Copa Libertadores y cuatro por el torneo local.

Los delanteros Rodrigo Mora, quien arrastraba una molestia muscular, y Marcelo Larrondo, que hacía tarea diferenciada desde el 2 de marzo, trabajaron a la par del resto, y también se sumó Zacarías Morán Correa, ausente durante seis meses por lesión (se rompió los ligamentos en septiembre).

River jugará este domingo frente a Godoy Cruz en Mendoza y en abril tendrá la agenda cargada: Melgar en River (13/4) y Emelec en Ecuador (27/4), por la Libertadores, y Quilmes, Tigre, Sarmiento y Atlético Tucumán.

En la vuelta a los entrenamientos luego de la victoria contra Belgrano de Córdoba por 2 a 1, Gallardo recuperó a varios jugadores para realizar fútbol en espacios reducidos, siete contra siete, en el River Camp de Ezeiza.

Los titulares del domingo, más los defensores Luciano Lollo y Luis Olivera, quienes jugaron 90 minutos con la Reserva ante Belgrano, hicieron tareas regenerativas. También Ariel Rojas, que salió con un golpe en el isquiotibial derecho en el último encuentro, llevó a cabo trabajos regenerativos y llegaría bien al encuentro contra Godoy Cruz, el próximo domingo en Mendoza, por la 18va. fecha del Campeonato de Primera División.

El lateral paraguayo Jorge Moreira (por Camilo Mayada) y el delantero Lucas Alario (por Iván Alonso) regresarían a la titularidad en el equipo si vuelven en forma de sus compromisos con sus seleccionados.

Alonso, que no tuvo un gran rendimiento contra Belgrano, pero fue ovacionado por los hinchas, declaró: "Para mí es un orgullo, placer y un honor que la hinchada me despida así. Me fui ganando el cariño de la gente, el idilio se generó poco a poco y creo que el partido y el gol contra Central (en la final de la Copa Argentina 2016) fue fundamental. Me faltaba un momento así en mi carrera, de sentirme tan querido".

El goleador uruguayo manifestó: "Soy un privilegiado de estar acá y vivir este momento".