Los padres expresaron su enojo en un abrazo simbólico

29/03/2017 -

Los padres de los alumnos de la escuela del barrio de La Boca, se autoconvocaron ayer y realizaron un abrazo simbólico al establecimiento en desagravio por la memoria de los 30.000 desaparecidos.

También se congregaron para denunciar a la docente -identificada como Mónica- por apología de crímenes de Lesa Humanidad.

Insólito descargo

"El video enseña. No me dijeron nada. Sólo me suspendieron. Estoy convencida del video. No es malo. No sé por qué dicen eso", se defendió la docente, lo que generó más enojo aún entre los padres.

"Es increíble que pasen estas cosas que confunden a los chicos", se quejó una de las madres.

Después del escándalo, los directivos de la escuela mandaron una nota a los padres en la que reconocen que fue "inapropiado" mostrar las imágenes.